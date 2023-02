Flammenmeer: Großbrand in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück

Am Bosfelder Weg westlich des Stadtzentrums von Rheda-Wiedenbrück stand am Samstagabend ein Lagerhallenkomplex in Flammen. Großeinsatz für alle Feuerwehren in der Umgebung: 300 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer.

Von Christian Müller