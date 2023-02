Flickenteppich auf Wiedenbrücker Schanze verhindern

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Es ließe sich durchaus als verschwenderisch bezeichnen, was die inzwischen seit Jahrzehnten währende Nutzung der Flächen an der Schanze unmittelbar am Eingang zum historischen Stadtzentrum Wiedenbrück angeht. Gedankenspiele, was sich dort entwickeln ließe, gibt es seit langem – nun aber kommt offenbar tatsächlich Fleisch an die Sache.

Mit Sperre vorbeugen

Während der nächsten Sitzung des Stadtrats wird die Verwaltung die Fraktionen darum bitten, die bald auslaufende Veränderungssperre zu verlängern. Nach der Jahrtausendwende sind für den Bereich zwischen dem ehemaligen Wiedenbrücker Bahnhof und der Kreisstraße „Auf der Schanze“ im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs und einer Machbarkeitsstudie unterschiedliche Entwicklungsperspektiven für eine Nachnutzung der Flächen und des näheren Umfelds aufgezeigt worden. Umgesetzt wurde nichts davon: Entweder scheiterte es an der Verfügbarkeit der Grundstücke oder aber man machte realistischere Standorte aus.

Verwaltung hält an Ziel fest

Gleichwohl hält die Verwaltung am formulierten Ziel fest, „die derzeit mindergenutzten, innerstädtischen Flächen im Bereich der Schanze einer höherwertigen Nutzung zukommen zulassen“, wie es in der Vorlage zur Ratssitzung heißt. Schließlich habe die Machbarkeitsstudie dargelegt, dass eine derartige Entwicklung insbesondere des nördlichen Bereichs grundsätzlich möglich sei. Man sehe dort die Chance für ein Quartier, das Wohnen, Handel und nichtstörendes Gewerbe verträglich miteinander verbindet.

Eile war geboten

Nachdem Anfang des Jahres 2021 bei der Stadt eine Bauvoranfrage für den Bereich eingegangen war und das Vorhaben durchaus vereinbar gewesen wäre mit den dort geltenden Regelungen, ist Eile geboten gewesen. Hätte die Politik dem zugestimmt, die Möglichkeiten zur Verwirklichung eigener Vorstellungen wären arg eingeschränkt gewesen. Grundsätzlich sei ja nichts einzuwenden gegen eine „derartige Nutzung“, heißt es aus dem Rathaus, nur müsse sie sich in ein noch zu entwickelndes Gesamtkonzept einfügen. Also wurde seinerzeit parallel zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans eine Veränderungssperre vom Stadtrat erlassen, damit man am Ende etwas aus einem Guss hat und nicht etwa einen Flickenteppich. Im Oktober hat man ein externes Büro damit beauftragt, einen Rahmenplan zu erarbeiten und diesen in einen Bebauungsplan zu überführen.

31.000 Quadratmeter großes Terrain

Im Januar sei die städtebauliche Bestandsaufnahme durch das Planungsbüro abgeschlossen worden, heißt es aus dem Rathaus. Anhand dieser werde aktuell ein erstes Strukturkonzept für das 31.000 Quadratmeter große Terrain mit der Verwaltung abgestimmt. Anschließend wolle man Abstimmungsgespräche mit den Flächeneigentümern führen, ehe im Juni der konkrete städtebauliche Entwurf den politischen Gremien vorgestellt werde. Läuft alles glatt, so gehen die Verantwortlichen davon aus, dass in einem Jahr das Bauleitplanverfahren zum Abschluss kommt. Vorbereitende Untersuchungen sind nach Angaben der Verwaltungsspitze bereits angestoßen worden. Um zu verhindern, dass der Prozess nun durchkreuzt wird, soll die auslaufende Veränderungssperre um ein Jahr verlängert werden.

Übersichtliche Tagesordnung

Der Stadtrat tagt das nächste Mal in öffentlicher Sitzung am Montag, 13. Februar, ab 17 Uhr in der Stadthalle. Außer der angestrebten Verlängerung der Veränderungssperre für die Flächen im Bereich „Auf der Schanze“ steht die Verabschiedung von Ratsfrau Martina Mester-Grunewald (SPD) auf der Tagesordnung. Ihren Platz soll künftig Johann Warkentin einnehmen. Weitere Themen sind unter anderem ein Antrag der CDU-Fraktion auf Auflösung und Neubesetzung der 23er-Ausschüsse sowie eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Anschaffung eines E-Radladers für den Einsatz auf dem Friedhof. Zu Beginn haben Bürger die Gelegenheit, Fragen an das Gremium zu richten.