Förderer sind Rheda-Wiedenbrücker Park verbunden

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Premiere für die Mitglieder des Fördervereins Flora Westfalica: Drei Jahre nach ihrer vorhergehenden Zusammenkunft – seinerzeit noch im alten Reethus – sind sie in diesen Tagen erstmalig wieder persönlich zu ihrer jährlichen Versammlung zusammengekommen – zum ersten Mal in der Stadthalle. Die Vorsitzende Elisabeth Witte zeigte sich erfreut über das positive Echo der Flora-Förderer. Von den aktuell 980 Mitgliedern, darunter sieben neue, waren 280 gekommen, um sich von Vorstand und Flora-Geschäftsführung über die Entwicklungen des vorigen Jahres und die für 2022 geplanten Veranstaltungen berichten zu lassen. Musikalisch umrahmt wurde das Treffen der Flora-Familie vom Langenberger Blasorchester unter der Leitung von Ute Großekathöfer.

Witte lobt „fleißige Botaniker und Heinzelmännchen“

Pandemiebedingt hielten sich die Aktivitäten im 2021 in Grenzen. Die geplante Flandernfahrt des Vereins musste erneut ausfallen. Sie soll im kommenden September nachgeholt werden. Umso aktiver war indessen die 14-köpfige, ehrenamtliche Pflegetruppe des Parks. Elisabeth Witte sprach von „fleißigen Botanikern und Heinzelmännchen“, die sich unter anderem ums Pflanzen, Mulchen, Nistkästenpflege sowie Sitzbänkebau gekümmert hätten. Stichwort „Pflanzen“: Das Gros seiner Einnahmen aus der Mitgliedschaft verwendet der Förderverein für den sogenannten Wechselflor. Sprich: Die saisonale Bepflanzung der Blumenrabatten im Park. Das hauptamtliche Team der Flora-Westfalica-GmbH hat nach den Worten des Geschäftsführers Sebastian Siefert die eher ruhige Coronaphase dazu genutzt, Ideen für attraktive Veranstaltungsformate und touristische Angebote zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang nannte Siefert den „Kultursommer 2021“ mit dem Klassikkonzert am Schloss Rheda und dem Elektronikmusikfestival in der Batenhorster Hubertushalle als Höhepunkte. Beide Events sollen – ebenso wie die Lange Nacht im Park – in diesem Jahr ihre Fortsetzungen finden. Die Freiluftveranstaltung „Flora in concert“ auf dem Rhedaer Rathausplatz ist auf Samstag, 27. August, terminiert. Dem Publikum einheizen wird die CCR-Revival Band mit Original-Songs ihrer Idole aus den 1970er-Jahren.

Kein Feuerwerk zum Abschluss des Parksommers

Das Festival „Feuer und Flamme“, das sonst Ende August den Flora-Sommer beschließt, wird es 2022 Jahr nicht geben. Außer auf die Kleinkunstreihe „Sixpack“ und die Theaterreihe „Die großen Sieben“ machte Flora-Geschäftsführer Siefert noch auf drei Veranstaltungen aufmerksam, die unterschiedliche Interessen bedienen dürften: Am Samstag, 26. November, gibt der Journalist, Fernsehmoderator und Entertainer Reinhold Beckmann in der Stadthalle seine Visitenkarte ab, am Sonntag, 11. Dezember, lassen die Original Egerländer die Herzen aller Volksmusikfreunde höher schlagen, und am Dienstag, 27. Dezember, will Tom Gaebel seine Zuhörer mit „Swinging Christmas“ in Weihnachtsstimmung versetzen.

Harz: „Frisches Blut und neue Ideen“

Personelle Veränderungen meldet der Rheda-Wiedenbrücker Flora-Förderverein aus seinem Vorstand. Ausgeschieden und mit Dankesworten verabschiedet wurden Johannes Hüser, Ulrich Pflüger und Wilhelm Dick. Damit gehören nach den Wahlen dem Vorstand aktuell diese Mitglieder an: Elisabeth Witte (Vorsitzende), Anne Effenberger, Maximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg und Hans Carree jun. (stellvertretende Vorsitzende), Werner Twent und Michael Deitert (Schatzmeister), Ingo Besselmann und Claudia Schöttke (Beisitzer). „Frisches Blut und neue Ideen“ soll nach den Worten des Flora-Aufsichtsrats Ralf Harz ein neugebildeter Beirat liefern. Dieser setzt sich zusammen aus den einstimmig ins Amt gewählten Torben Gertler, Hans-Jürgen Mader und Rainer Stadtler.