„Four Seasons“ in Lintel sucht neues Zuhause für Rhea

Rhea ist auf der Suche nach einem Zuhause. Derzeit lebt sie auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Junghündin sei freundlich, nett und aufgeschlossen, informiert der Schutzhof in einer Pressemitteilung. „Man merkt bei Rhea, dass sie Lust auf das Leben und uns Menschen hat“, heißt es. Da der etwa einjährige Vierbeiner das Hunde-Einmaleins noch lernen müsse, sei ein Besuch in einer Hundeschule sinnvoll. Rhea sei mit Artgenossen verträglich, und auch ein Zusammenleben mit Katzen könne funktionieren.

Kinder sollten, Rheas Alter entsprechend, standfest und bestenfalls im Umgang mit Hunden geübt sein, informiert „Four Seasons“. Begrüßt würden für die Hündin Menschen, die aktiv sind, die mit ihr an der Erziehung arbeiten und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wer Rhea kennenlernen möchte, kann mit dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604, Kontakt aufnehmen.