„Four Seasons“ in Lintel sucht  Zuhause für Hund Matti

Rheda-Wiedenbrück (gl)- Matti ist ein aufgeweckter und freundlicher kleiner Rüde, der auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. „Der Mischling ist ungefähr acht Monate alt und hat noch einige Flausen im Kopf“, heißt es in einer Mitteilung des Pferdeschutzhofs „Four Seasons“, wo der Vierbeiner derzeit lebt. Da Matti aber Menschen gegenüber zugänglich und freundlich sei, dürfe das kein Problem für den cleveren Hund sein. Überdies wird er als verträglich mit Artgenossen beschrieben. Indessen käme es auf einen Versuch an, inwieweit er Katzen im neuen Heim duldet. Wer Matti kennenlernen möchte, wendet sich an den Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, Tel. 05242/377604.