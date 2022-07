Frau im Rheda-Wiedenbrücker Flora-Park schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer, der an dem Unfall beteiligt war, soll Alkohol getrunken haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Im Rheda-Wiedenbrücker Flora-Westfalica-Park ist es zu einem schweren Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer gekommen. Eine 84-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich nach Auskunft der Ordnungshüter am Sonntag gegen 18.15 Uhr im Flora-Park. Unmittelbar vor dem Aqua-Tunnel in Höhe der Autobahn 2 kam es zwischen der 84-jährigen Radfahrerin und einem in Richtung Rheda fahrenden Fahrradfahrer zu einem Zusammenstoß. Dadurch stürzte die Frau aus Rheda-Wiedenbrück.

Zeugen und Ersthelfer sollen sich bei der Polizei melden

Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Fahrradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt. In der Atemluft des 40-Jährigen wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer hat den Unfall beobachtet?“ Es sollen Ersthelfer vor Ort gewesen sein. Insbesondere auch diese werden gebeten, sich mit der Kreispolizeibehörde in Gütersloh unter 05241/8690 in Verbindung zu setzen.