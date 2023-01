Freddie Mercury lebt in Rheda-Wiedenbrück auf

„God Save The Queen“ heißt es, wenn unter diesem Titel in der Doppelstadt an der Ems eine Rocknacht steigt.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Was für eine Stimme, was für eine Show! Europas beste Queen-Coverband kommt am Samstag, 30. Dezember, nach Rheda-Wiedenbrück und sorgt ab 20 Uhr in der Stadthalle mit zwei Stunden geballter Live-Power für eine unvergessliche Rocknacht“, kündigt die Flora-Westfalica-GmbH das Musikereignis als Konzert-Höhepunkt an.

Gewohnt wuchtig

Es sei fast so, als ob Freddie Mercury leibhaftig auf der Bühne steht – so authentisch würden Harry Rose und die Q-Revival-Band in der Veranstaltung „God Save The Queen“ die Hits der britischen Mega-Rocker Queen darbieten, heißt es in der Pressemitteilung. Das Publikum dürfe sich auf Hits wie „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“, „It’s A Kind Of Magic“ oder „Another One Bites The Dust“ freuen. Die Queen-Revival-Band rocke die bis ins letzte Detail perfekt ausgefeilten Queen-Songs mit dem gewohnt wuchtigen, unverfälschten Sound. Sogar die Instrumente und Gitarrenverstärker sowie zahlreiche Requisiten entsprächen den Originalen.

Abendfüllende Zeitreise

Und doch gehe „God Save The Queen“ weit über ein normales Tribute-Konzert hinaus. Die Band präsentiere eine abwechslungsreiche, abendfüllende musikalische Zeitreise durch das Gesamtwerk der größten Rockband aller Zeiten. „Bei ,God Save The Queen‘ steht das im Vordergrund, was Queen ausmachte: die Musik und die extravagante Performance eines einzigartigen Sängers mit seiner Band. Hierzu gehört auch, dass nicht nur ein Feuerwerk der bekanntesten Hits von Queen geboten wird, sondern auch weniger bekannte Queen-Kompositionen, die musikalisch genial sind und ein anspruchsvolles Publikum verdienen“, kündigt der Veranstalter an.

Es kann nur einen geben

Die ganze Welt wisse zwar, dass es niemals einen zweiten Freddie Mercury geben werde. Dennoch komme der charismatische Frontmann Harry Rose mit seiner umwerfenden Freddie-Performance und seiner Stimmgewalt dem legendären Original sehr nahe. „Rose sieht aus wie Mercury, tanzt wie Mercury und singt wie Mercury“, heißt es. Von den Bühnenoutfits bis hin zur kleinsten Geste scheine Harry Rose das große Original vollkommen verinnerlicht zu haben. Stimmgewaltig und charismatisch interpretiere er selbst die anspruchsvollsten Stücke. Er lege in seine Stimme und sein Auftreten genau die richtige Dosis Dramatik und Pathos, mit denen sich auch Freddie Mercury in die Konzertgeschichte geschrieben hat.

Tickets für die Queen-Show in der Stadthalle an der Hauptstraße in Rheda-Wiedenbrück gibt es ab 37,40 Euro bei der Flora Westfalica unter 05242/93010 sowie im Webshop unter www.flora-westfalica.de.