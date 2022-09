Freibad Wiedenbrück kommt fast ganz ohne Gas aus

Stehen an der Spitze des Fördervereins Freibad Wiedenbrück und halten ihn in jeder Beziehung erfolgreich über Wasser: (v. l.) Beisitzer Ludger Hollenbeck, Geschäftsführerin Annette Reich, zweite Vorsitzende Nicola Rosengarten, Schatzmeisterin Birgit Leßmann und Vorsitzender Andreas Rommel lenken auch in den kommenden Jahren die Geschicke der Gemeinschaft. Fotos: Stephan

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Auf den Spitzenwert von 28 Grad hat die Sonne in diesem Sommer das Wasser im Freibad Wiedenbrück erhitzt. Für den Förderverein Freibad Wiedenbrück verbietet es sich deswegen, aus Gründen der Energieeinsparung über eine Absenkung der Temperatur im Schwimm- und Nichtschwimmerbecken nachzudenken.

Badestätte ist weitgehend energieautak

„Unser Bad benötigt nur zum Aufheizen für den Saisonstart etwas Gas. Danach sorgen die Heizschlangen auf dem Dach dafür, dass die Temperatur gehalten wird. Wir sind damit weitgehend energieautark“, sagte Vorsitzender Andreas Rommel während der Mitgliederversammlung, zu der sich die Freibadfreunde am letzten Badetag vor ihrem Kiosk „Paulas“ unter freiem Himmel zusammengefunden hatten. Falls bei niedrigen Außentemperaturen gegen Saisonende doch zugeheizt werden müsste, ergänzte Rommel, könne man auf die Energie der Biogasanlage zurückgreifen, die über eine Versorgungsleitung mit dem Hallenbad verbunden sei.

Nur ungern sprach Rommel eingangs über das Corona-Jahr 2021, in dem der Badebetrieb insgesamt eingeschränkt war und Angebote des Vereins wie Kraultraining und Aqua-Fitness ganz ausgefallen waren. Die Miene des Vorsitzenden erhellte sich deutlich, als er auf das Jahr 2022 zu sprechen kam. „Die Saison grenzte an den Wahnsinnssommer von 2018. Wir hatten fast 90 000 Besucher“, freute sich Rommel. Vor allem an den sonnigen Wochenenden hätte das Bad hohen Zulauf gehabt. Bis zu 3000 Gäste, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, hätten ihre Samstage und Sonntage im Bad verbracht.

„Wir stehen finanziell auf einem guten Fundament“

Abschluss eines erfolgreichen Badejahrs: Am letzten Tag der Saison trafen sich die Mitglieder des Fördervereins Freibad Wiedenbrück auf der Freifläche vor dem Kiosk „Paulas“ zu ihrer Versammlung.

Im vereinseigenen Kiosk seien zweitweise zehn Personen im Einsatz gewesen. Ein positiver Nebeneffekt davon seien die 25 Neumitglieder, die zu einem großen Teil aus der Zielgruppe „junge Familien“ gekommen wären. Alles in allem zählt der 1998 aus der Taufe gehobene Verein 625 Förderer.

Vor allem jene Mitglieder tragen mit ihren jährlichen Beiträgen dazu bei, dass der Verein finanziell gut dasteht und handlungsfähig ist. Weil im vergangenen Jahr so gut wie keine Ausgaben anfielen, Beiträge und Spenden aber im üblichen Rahmen flossen, erzielte der Verein am Ende einen Überschuss von 10 262 Euro. Wie Schatzmeisterin Birgit Leßmann in ihrem Bericht erläuterte, stand dem ein Minus von 2261 Euro aus dem Bereich Vermögensverwaltung gegenüber. Damit reduzierte sich das Plus auf 8001 Euro. Das Gesamtvermögen belief sich zum Jahresende auf 91 055 Euro. „Wir stehen finanziell auf einem guten Fundament und freuen uns auf die kommende Saison“, betonte Andreas Rommel.

Ein Sonnensegel für das Matschbecken?

In der Zwischenzeit sind allerdings entsprechend dem Vereinszweck auch wieder Investitionen vorgenommen worden – unter anderem in die Anlage eines Matschbeckens für Kleinkinder. Derzeit überlegt der Vorstand, ob er einen Elternwunsch erfüllen soll, indem er die Anlage und deren Nutzer mit einem Segel vor der UV-Strahlung der Sonne schützt.

Mit einer Bilderschau warf abschließend Geschäftsführerin Annette Reich einen ersten Rückblick auf die Saison 2022. Aus Sicht des Vereins besonders erfreulich: Die angebotenen Kraulkurse mit Nicole Ewerszumrode und die Aqua-Fitness mit Schwimmmeisterin Ina Linnenkamp sind beide komplett ausgebucht. Und auch das nach mehrjähriger Zwangspause wieder mögliche Nachtschwimmen darf als Erfolg gebucht werden: An jenem lauen Sommerabend im August tummelten sich bis 22 Uhr 800 Gäste im Bad an der Rietberger Straße.