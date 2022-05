Freibadsaison eröffnet: Auftakt in Rheda

Dutzende Besucher hatten bereits am Drehkreuz im Kassenbereich gewartet, ehe der Einlassautomat am Sonntagmorgen den Zugang zum Freibad Rheda freimachte.

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Zehn Minuten vor der Zeit am Freibad-Eingang stehen und darauf hoffen, dass die Mitarbeiterin an der Kasse das Tor früher öffnet – das können sich die Besucher der beiden Rheda-Wiedenbrücker Freibäder künftig schenken. Denn: Pünktlich zum Beginn der neuen Saison am 1. Mai ist die Eingangskontrolle fest in elektronische Hand gegangen.

Neues Kassensystem mit Chip

Der Zugang zum Bad erfolgt nur noch per Chipkarte. Und die Schleuse ist so programmiert, dass sie sich erst dann öffnet, wenn die offizielle Badezeit beginnt. Dies war am gestrigen Sonntag um 8 Uhr der Fall. Gisela Albers war die erste in einer längeren Schlange wartender Badegäste, die das Drehkreuz passierte und zugleich die erste in dem auf 23 Grad Celsius erwärmten Becken. Knapp 50 weitere Besucher folgten ihr bei einstelliger Außentemperatur von neun Grad innerhalb der ersten halben Stunde. „Schön, dass es endlich wieder losgeht“ und „herrlich, dieses frische Wasser“ waren zu diesem Zeitpunkt die wohl häufigsten Aussagen. Mit von der Partie waren etliche Aktive vom Förderverein Freibad Rheda mit ihrem Vorsitzenden Frank Winkler.

Noch vor 8 Uhr hatten sie Biertische mit schwarzen Hussen festlich eingedeckt, Kaffee gekocht und auf einer langen Tischreihe ein üppiges Frühstücksbüfett angerichtet. Fast alle Frühschwimmer nahmen die damit verbundene Einladung gerne an. Bei Kaffee und Brötchen wurde über das neue Kassensystem, die Qualität des Badewassers sowie Gott und die Welt gefachsimpelt. Wer wollte, konnte sich mit einer Spende für den Förderverein für dessen Gastfreundschaft bedanken. Dafür standen zwei Sparschweine bereit, in deren Bauch zahlreiche Münzen wanderten.