Friedensstunde in Rheda-Wiedenbrück am Freitag

Ein Zeichen für den Frieden können Jung und Alt am Freitag 4. März, in Rheda-Wiedenbrück setzen.

Mit vielen weißen Lichtern soll am morgigen Freitag im Jahnstadion an der Rietberger Straße in Wiedenbrück ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden. Dazu lädt die DRK-Kindertageseinrichtung „Abenteuerland“ ein.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Krieg in der Ukraine geht nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder an. Das macht das DRK-Familienzentrum Kita „Abenteuerland“ deutlich, das zu einer Friedensaktion am Freitag, 4. März, Jung und Alt ins Jahnstadion an der Rietberger Straße in Wiedenbrück einlädt.

Eltern und Kinder wollen Lichter entzünden

„Die Ereignisse in der Ukraine sind tragisch, unmenschlich und bewegen, nicht nur uns, sondern auch die Kinder. Uns alle vereint der Wunsch nach Frieden“, erläutert die Leiterin der Kindertagesstätte in Rheda, Heidi Grabe, warum das DRK-Familienzentrum die Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt, organisiert. Die Einladung ist unter das Motto „Komm, wir ziehen in den Frieden“ gestellt worden und nimmt Bezug auf das gleichnamige Lied aus dem Jahr 2018 von Udo Lindenberg. Dieses drücke laut Grabe „all das aus, wofür wir als Kitas in Rheda-Wiedenbrück stehen. Wir alle träumen von einer friedvollen Welt für Kinder und Erwachsene.“ Die Einladung sei an alle Rheda-Wiedenbrücker geleitet worden, und Grabe betont: „Hoffentlich beteiligen sich viele Eltern und Kinder an dieser Veranstaltung, die ganz unter dem Zeichen des Friedens steht.“

Es sei wichtig, dass alle aufstehen und sich zu „Riesen“ entwickeln, gerade für die Kinder, unterstreicht Grabe in Anlehnung an den Liedtext: „Komm, wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind, am Ende werden wir gewinnen, wir lassen diese Welt nicht untergehen. Komm, wir ziehen in den Frieden.“ Sichtbar gemacht werden solle das klare Statement für den Frieden in der Ukraine und für den Frieden in der gesamten Welt mit vielen weißen Grablichtern. Alle Mädchen und Jungen können innerhalb der Veranstaltung ein Licht auf ein großes Peace-Zeichen auf dem Fußballfeld aufstellen. Die Teilnehmer werden darum gebeten, ein weißes Grablicht mitzubringen sowie selbst ein Feuerzeug oder Streichhölzer bereitzuhalten.

Spenden sammeln für Kinder in der Ukraine

Zu der Friedensstunde werde als Sprecher der stellvertretende Bürgermeister Georg Effertz erwartet. Vom Träger der Kita, dem Ortsverein Rheda-Wiedenbrück des Deutschen Roten Kreuzes, werde zudem dessen Vorstandsmitglied Johannes Granas anwesend sein. Bei einem leuchtenden Zeichen soll es nicht bleiben: „Während der Veranstaltung sammeln wir Spenden für Kinder aus der Ukraine. Diese werden wir über Unicef zur Hilfe weiterleiten“, heißt es in der Ankündigung. Während der gesamten Zusammenkunft müssen alle Personen ab sechs Jahren einen medizinischen Mund-Nasenschutz tragen.