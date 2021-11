Für den St. Viter Hamelbach geht es zurück zur Natur

Rheda-Wiedenbrück (gl). „Zurück zur Natur“, heißt es für einen weiteren Abschnitt des Hamelbachs. Zwischen Lümernweg und Hellweg wird der Bachlauf gewässerökologisch renaturiert. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Ökologische Aufwertung

2019 war bereits ein erster Abschnitt von rund 300 Metern Länge ökologisch aufgewertet worden. „Wir verbessern den Hochwasserschutz und geben der Natur mehr Platz zur freien Entfaltung“, begründet Bürgermeister Theo Mettenborg die Abgrabungen im Verlauf der Ufer. Sie geben dem eingeschnürten Bach mehr Platz und damit auch einem Hochwasser mehr Retentionsraum. Denn bei Starkregen wurden zum Teil der Lümernweg sowie der Hellweg überflutet.

Schon der erste Abschnitt führte laut Stadtverwaltung zu einer Verbesserung der Situation. Mit Hilfe von Totholz wird weiterhin das Fließen des Wassers behindert beziehungsweise die Strömung des Bachs gelenkt. Die Fachleute sprechen von eigendynamischer Entwicklung des Fließgewässers.

Kiebitze brüten auf Blänke

Im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist das Ziel der Maßnahme die Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässerqualität. Auch für den Natur- und Artenschutz spielt die Renaturierung eine Rolle: Zur Ansiedlung des Kiebitzes wurde schon 2019 eine Blänke angelegt und damit ein Lebensraum für die bedrohten Vögel geschaffen. Ein weiterer Grund der gewässerökologischen Verbesserung ist die Schaffung von Ausgleich für Retentionsraumverluste durch Siedlungserweiterungen in der Vergangenheit.

Der Hamelbach entspringt in Stromberg und verläuft über St. Vit am Rande von Batenhorst bis nach Wiedenbrück. Er mündet in die Ems in Höhe der Wasserstraße. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde (Kreis Gütersloh) und unter Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörde wurde im Vorfeld der Gesamtmaßnahme ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet. An dessen Ende stand die Genehmigung für die naturnahe Gestaltung.