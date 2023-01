Für Rosenmontagszug in Rheda-Wiedenbrück anmelden

Am 20. Februar schlängelt sich wieder der närrische Lindwurm durch die Doppelstadt. Doch was ist erlaubt und was verboten?

Endlich wieder am Start: Das Rosenmontagskomitee (RMK) weist darauf hin, dass ab sofort die Anmeldung zum Rosenmontagsumzug via Internet möglich ist. Unter www.rosenmontagskomitee.de finden Interessenten alle erforderlichen Informationen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nach zwei Jahren ohne närrischen Lindwurm fiebern die Karnevalisten dem Rosenmontagsumzug am 20. Februar entgegen. Ab sofort ist die Anmeldung für Wagen und Fußgruppen online möglich. Sie kann auf der Webseite des Rosenmontagskomitees (RMK) unter www.rosenmontagskomitee.de vorgenommen werden. Ab 11 Uhr beginnen sich die Akteure an der Ringstraße in Rheda aufzustellen. Von dort aus machen sie sich ab 12.45 Uhr auf ihren Weg durch die Rhedaer Innenstadt und über die Hauptstraße nach Wiedenbrück.

Luftschlangen und Konfetti sind tabu

Damit das närrische Treiben für alle Teilnehmer zu einem sicheren Ereignis wird, weist das RMK auf einige Regeln hin. Kamelle und Co. dürfen die Wagenlenker nicht in die Menge werfen, denn sie sollen sich ausschließlich auf den Verkehr konzentrieren. Dies dürfen nur die Mitfahrenden übernehmen. Um Verschmutzungen zu vermeiden, soll auf Luftschlangen, Konfetti oder ähnliches kleinteiliges Streumaterial verzichtet werden. Auch Konfettikanonen, Nebelmaschinen, Holzkohlegrills und offene Feuer sind untersagt.

Für Trecker mit einem Anhänger sind mindestens sechs Ordner vorgeschrieben, für Auflieger mit Zugmaschinen mindestens acht. Die Ordner dürfen während des Umzugs keinen Alkohol zu sich nehmen. Die Sicherheit der Zuschauenden liegt dem RMK am Herzen. Niemand im Publikum soll durch Wurfmaterial zu Schaden kommen. Es darf nicht direkt vom Wagen aus in die Hand der Zuschauer heruntergereicht werden. Auf eine ordnungsgemäße Verpackung der Kamellen muss geachtet werden. Tonwiedergabegeräte, aus denen die traditionelle Karnevalsmusik erklingt, dürfen laut RMK nur mit einer entsprechenden Genehmigung mitgeführt werden und dienen der Eigenbeschallung. Sich in unmittelbarer Nähe befindende Musikkapellen dürfen durch die Beschallung nicht beeinträchtigt werden. Wenn gegen die Vorgaben verstoßen wird, kann die Genehmigung während der Veranstaltung entzogen werden.

Wagenlenker dürfen keinen Alkohol trinken

Bei Regelverstößen ist die Zugleitung berechtigt, die Gruppe oder den Wagen aus dem Zug zu entfernen. Weiterhin behält sich das RMK vor, die Teilnehmergruppe für kommende Jahre nicht mehr zuzulassen. Die Lenker der motorisierten Fahrzeuge dürfen keinen Alkohol vor und während des Umzugs zu sich nehmen, ansonsten werden sie aus dem Zug entfernt und zur Verantwortung gezogen. Alle Verantwortlichen haben darauf zu achten, dass jegliche Alkoholabgabe an Zuschauer unterbleibt. „Wer Alkohol an Kinder oder Jugendliche abgibt, handelt rechtswidrig und hat mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen“, unterstreicht das RMK. Spirituosen sind grundsätzlich verboten.