Gartengeräte von Flora-Gelände in Wiedenbrück gestohlen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am frühen Dienstagmorgen um 7.15 Uhr ist die Polizei über einen Einbruch in einen Geräteschuppen auf dem Gelände der Flora Westfalica informiert worden. Dieser befindet sich an der Anschrift Im Ried/Auf der Warte. Das Fenster des Schuppens wurde laut Polizeibericht zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und zu besagter Zeit am Dienstagmorgen gewaltsam aufgedrückt.

Die noch nicht ermittelten Ganoven entwendeten hochwertige Gartengeräte sowie Zubehör, darunter ein Heizstrahler, eine Kabeltrommel, verschiedene Laubbläser und zwei Lastenanhänger.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter 05241/8690 entgegen.