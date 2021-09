GEG-Entsorgungspunkt Lintel geht in Betrieb

Der neue Entsorgungspunkt der GEG geht in Betrieb. Ursprünglich sollte er auf dem ehemaligen Liefu-Gelände in Rheda entstehen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Entsorgungspunkt Süd in Lintel nimmt am Montag, 4. Oktober, seinen Betrieb auf. Er decket die südliche Lücke im Angebot der Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh (GEG) ab, teilt das Unternehmen mit. Außer den Standorten in Halle-Künsebeck (Entsorgungspunkt Nord) und Gütersloh ist das nun die dritte Anlaufstelle, unabhängig vom Wohnort der Kunden.

Lange Vorlaufzeit

„Die lange Vorlaufzeit für unseren jüngsten Standort hat natürlich auch damit zu tun, dass sich unser Vorhaben auf dem ehemaligen Liefu-Gelände in Rheda nicht realisieren ließ“, erinnert Thomas Grundmann, Geschäftsführer der GEG. Stattdessen gibt es jetzt an der Kupferstraße in Lintel alle Entsorgungsmöglichkeiten für Abfälle aus Haushalten wie Grünschnitt, Bauschutt und Sperrmüll.

Ergänzung zum Recyclinghof

Grundmann weist darauf hin, dass sich der Entsorgungspunkt Süd als Ergänzung zum Recyclinghof von Pro Arbeit in Wiedenbrück versteht: „Große Mengen können wir besser händeln.“ Der Schwerpunkt des Vereins liege vorrangig in der Wiederverwendung, während die GEG in Lintel die Entsorgung und Verwertung im Blick habe. Um das Recycling auszubauen, stünden beide Anbieter in einem engen Austausch, sagt Grundmann.

Anlaufstelle für Bürger

Direkt neben dem neuen GEG-Entsorgungspunkt befindet sich Prezero. „Der private Entsorger in der Nachbarschaft kümmert sich in Zukunft nur noch um die gewerblichen Abfälle, wir sind Anlaufstelle für die Bürger“, erklärt Thomas Grundmann.

Die Öffnungszeiten ab dem 4. Oktober: montags bis freitags, 10 bis 17 Uhr, mittwochs bis 19 Uhr Kostenlos angenommen werden Elektroaltgeräte, Altpapier, Metall, Korken, CDs, Akkus, Behälterglas und Batterien. Gasflaschen und Asbest hingegen müssen anderswo fachgerecht entsorgt werden.