Geld aus Shisha-Bar in Rheda gestohlen

Einbrecher haben aus einer Shisha-Bar in Rheda Geld gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Einbrecher sind in eine Shisha-Bar an der Herzebrocker Straße in Rheda eingebrochen. Dies teilt die Polizei mit. Demnach verschafften sich die Eindringlinge im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr gewaltsam Zutritt.

Einbrecher hebeln Eingangstür auf

Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Barraum nach Wertgegenständen. Sie entwendeten bisherigen Erkenntnisse nach eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen zu dem Einbruch gemacht hat, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Gütersloh unter 05241/8690 zu melden.