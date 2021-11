Geldautomat in Rheda-Wiedenbrück gesprengt

Zweimal knallte es in der Nacht zu Mittwoch in Rheda-Wiedenbrück. Ganoven haben erneut einen Geldautomaten gesprengt.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Der Geldautomat der Kreissparkasse Wiedenbrück an der Bielefelder Straße, der im Gebäude des Jibi-Marktes untergebracht ist, wurde in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr gesprengt. Offenbar erbeuteten die Ganoven auch Geld. Etwa eine Stunde später wurde auch in Neuss ein Geldautomat gesprengt.

Glassplitter fliegen umher

Zwei Detonationen binnen einer Minute rissen die Anwohner aus dem Schlaf. Durch die Druckwelle gingen zwei Glasscheiben einer Bushaltestelle zu Bruch. Der Geldautomat samt Tresor wurde offenbar völlig zerstört. Glassplitter flogen über die Straße bis auf den gegenüberliegenden Bürgersteig.

Auch die Räume der Bäckerei, die sich direkt neben dem Geldautomaten befindet, wurde beschädigt. Auch dort flogen die Glasscheiben der Eingangstür aus ihrer Einfassung. Der Lebensmittelmarkt blieb augenscheinlich soweit unversehrt. Durch die Sprengung wurden vor allem Teile der Gebäude-Verkleidung aus der Verankerung gerissen.

Einsatz gegen 4.30 Uhr für Feuerwehr beendet

Der Löschzug Wiedenbrück wurde alarmiert, die Feuerwehrleute unter Löschzugführer Jürgen Böckmann kontrollierten das Gebäude auf Beschädigungen. Ferner wurde die Straße gereinigt und das Dach in Augenschein genommen. Gegen 4.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.

Beamte der Kriminalpolizei stellten unter anderem das Zündkabel sicher, das der oder die Kriminellen zurückgelassen hatten. Bei der Spurensuche fanden sie vermutlich auch noch eine Sprengkapsel.

Bereits im Sommer Automaten in Emsstadt gesprengt

Vor mehr als vier Monaten, am 26. Juni um 4.30 Uhr, war nur wenige hundert Meter entfernt am Ostring der Geldautomat der Volksbank gesprengt worden. Nur knapp eine Stunde zuvor war in Bad Oeynhausener Ortsteil Dehme der Geldautomat einer SB-Filiale der Sparkasse in die Luft gesprengt worden.