Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück profitiert von Projekt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Arbeitsgemeinschaft (AG) Schulgestaltung der Moritz-Fontaine-Gesamtschule ist das Projekt „Betrieb trifft Schule“, das im Rahmen der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ Schulen mit Handwerksbetrieben zusammenbringt, gerade recht gekommen. Die weißen Wände des neu eingerichteten Freizeitraums der Nachmittagsbetreuung „Lern-Freizeit“ in Rheda waren bislang alles andere als farbreich gestaltet. Da bot es sich an, an dem ausgeschriebenen Projekttag teilzunehmen und den Jungen der AG darüber hinaus einen Überblick über das Tätigkeitsspektrum des Malerberufs sowie über die wichtigsten Materialien und Werkzeuge für den praktischen Einsatz zu geben.

Als Kooperationspartner konnte Maler- und Lackierermeister Christian Frings gewonnen werden, der mit einer seiner Auszubildenden den Jungen Rede und Antwort stand und sie mit seiner Begeisterung für den Malerberuf beeindruckte. Gemeinsam arbeiteten Handwerksprofis und Schüler das Wanddesign für den Freizeitraum aus, klebten das Motiv ab, diskutierten die unterschiedlichen Farbvarianten und brachten schließlich die Farbe an die Wand. Da nicht nur alle Beteiligten beeindruckt waren, sondern von allen Seiten positive Resonanz kam, entschied sich die AG-Leiterin mit ihren Schülern kurzerhand dazu, einen weiteren Raum, diesmal am Standort in Wiedenbrück, in Angriff zu nehmen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist nun auch der „Lern-Freizeit“-Raum in Wiedenbrück mit den ansprechenden, fröhlichen Farben geschmückt. Besonders stolz sind die teilnehmenden Schüler darauf, dass sie den zweiten Raum, bis auf das Klebeproblem, ohne die Profis gestaltet haben, und „das Ergebnis genauso gut geworden ist“, wie sie meinen. Die Schule kostete diese Aktion übrigens nichts: Die Materialien wurden von der Firma Brillux gesponsert, die „Betrieb trifft Schule“ initiiert hat. Die Schüler der Moritz-Fontaine-Gesamtschule beteiligten sich mit ihrem Projekt zudem an einem Wettbewerb, bei dem es einen Tag mit Rapper Samy Deluxe sowie mit den Coaches seines Vereins DeluxeKidz zu gewinnen gibt. In Workshops können sich Schülerinnen und Schüler in den Disziplinen des Hip-Hops wie Graffiti, Rap und Breakdance ausprobieren. Da das Voting noch läuft, bleibt es spannend.