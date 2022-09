Gestohlener Mercedes brennt in Lintel völlig aus

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wendet sich an die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Ein in Delbrück als gestohlen gemeldeter Wagen der Mercedes C-Klasse ist in der Nacht zum Montag an der Straße Am Jägerheim in Lintel komplett ausgebrannt. Zuletzt war das Auto nach Polizeiangaben mit dem Kennzeichen PB-TM 1111 gefahren worden. „Als wir hier eingetroffen sind, brannte der Kombi bereits lichterloh“, berichtete ein Beamter an der Einsatzstelle. Der Löschzug Wiedenbrück und später auch der eigentlich zuständige Löschzug Lintel löschten die Flammen.

Zwei Feuerwehrleute rüsteten sich für die Brandbekämpfung mit Atemschutzgeräten aus. So konnten sie sich vor dem giftigen Brandrauch schützen. Da die Fahrertür des Mercedes aufstand, überprüften die Feuerwehrleute die nähere Umgebung des Brandorts nach Verletzten. Nach rund einer Stunde konnten auch die letzten Ehrenamtlichen wieder einrücken. Der Wagen wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wendet sich an die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690.