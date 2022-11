Glück als Unterrichtsfach am Ratsgymnasium Wiedenbrück

Anders als in klassischen Unterrichtsfächern geht es beim Glückskursus am Wiedenbrücker Ratsgymnasium nicht um das Einprägen von vorgefertigtem Wissen, sondern um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Was ist Glück? Viele Menschen denken bei dem Wort an „Glück haben“, zum Beispiel im Spiel. Sie kennen Menschen, die „Glückspilze“ sind und andere, denen das „Glück scheinbar vor die Füße fällt“. Aber hat das nicht alles mit Zufall zu tun? Kann man Glück in der Schule lernen? „Ja, man kann“, ist sich Lehrerin Sandra Sticht, die das Hochgefühl als Fach ans Ratsgymnasium in Wiedenbrück gebracht hat, sicher.

Abenteuerreise zu sich selbst

Darin begeben sich die Heranwachsenden auf eine Abenteuerreise zu sich selbst. Durch kurze Informationseinheiten, verschiedene Übungen und den Austausch untereinander entwickeln die jungen Menschen Lebenskompetenz, Lebensfreude und Mündigkeit. Anders als in klassischen Unterrichtsfächern geht es nicht um das Einprägen von vorgefertigtem Wissen, sondern um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. „Ihr selbst seid Gegenstand unseres Unterrichts“, betonte Sandra Sticht bereits zu Beginn des Kurses. Im weiteren Verlauf entdecken die Jugendlichen ihre Stärken und schauen, welche Werte sowie Tugenden für jeden Einzelnen von Bedeutung sind. Sie finden das Ziel der Reise, ihren Herzenswunsch – lernen aber auch, wie man gut plant, damit man sein Ziel gesund erreicht.

Am Ratsgymnasium wird „Glück“ seit diesem Schuljahr nicht nur im AG-Bereich angeboten, sondern als eigenständiger Kursus im Differenzierungsbereich ab Jahrgangsstufe neun. In diesem, von den Schülern gewählten Fach, steht im ersten Jahr das Thema Glück im Fokus, im zweiten Jahr die körperliche Gesundheit. „Im Differenzierungsbereich ist das Fach genau richtig“, meint Dana. „Dort sind dann nur diejenigen, die sich wirklich auf das Thema einlassen wollen.“ „Aber auch untere Jahrgänge bräuchten ein wenig vom Glückskurs im Alltag“, wünscht sich Jasmin, die als Schülertutorin die Jüngeren in der Hausaufgabenbetreuung begleitet.

Gerade praktische Übungen kommen gut an

Wohl niemand konnte sich zu Beginn vorstellen, was in dem Kursus auf sie oder ihn zukommt. Gerade die praktischen Übungen gefielen ihnen gut, sagen Emma und Saskia. „Das Quadrat des Wohlbefindens hat meinen Blick auf mein Leben verändert“, ergänzt Jasmin. Auf die Frage, wie man denn Glück im Bild darstellen kann, herrscht Einigkeit: das Streicheln einer Ziege. Mit diesem Hinweis auf eine gemeinsame Exkursion machen die Teilnehmer deutlich, worum es bei der Suche nach dem Glück geht: Nicht um das Zufalls- oder das kurzfristige Glück, das das Stückchen Schokolade verspricht, sondern um das Glück, das der Mensch in Beziehungen zu Lebewesen findet.

Damit Glück nachhaltig Eingang in die Schule findet, unterrichtet Sandra Sticht nicht nur das Fach in Wiedenbrück, sondern bildet als Moderatorin des Kompetenzteams andere Lehrkräfte aus dem Kreis Gütersloh zu Glücklehrern aus. „Erfreulicherweise sind gleich drei Kollegen vom Ratsgymnasium dabei“, freut sich die Pädagogin über den Rückhalt und das Interesse. „So sind wir an dieser Schule für die Zukunft breit aufgestellt, und mein Herzensprojekt, der Glücksunterricht, kann auch unabhängig von meiner Person und vielleicht auch in anderen Jahrgangsstufen stattfinden.“