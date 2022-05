Grabräuber gehen Polizei in Rheda-Wiedenbrück ins Netz

Zwei Männer, die für den Diebstahl von mehr als 40 Vasen verantwortlich gemacht werden, sind der Polizei in Rheda-Wiedenbrück ins Netz gegangen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Auf Friedhöfen in Rheda und Wiedenbrück sind in den vergangenen Wochen vermehrt Bronzevasen von Gräbern gestohlen worden (diese Zeitung berichtete). In mehr als 40 Fällen haben die Täter die hochwertigen Vasen zur Nachtzeit gestohlen. Umfangreiche Ermittlungen haben die Kriminalbeamten jetzt zu zwei Tatverdächtigen geführt

Ermittlungsverfahren gegen zwei 30 Jahre alte Männer eingeleitet

Diese beabsichtigten offenbar, ihr Diebesgut zu Geld zu machen. Zeugen wurden dabei auf sie aufmerksam und informierten die Polizei. Die Ermittler nahmen die Spur auf, welche sie letztendlich zu zwei 30-jährigen Männern aus Rheda-Wiedenbrück führte. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.