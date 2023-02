Großbrand in Rheda: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der junge Mann soll in sozialen Netzwerken Videos und Fotos aus der Firmenhalle gepostet haben, die kurz darauf in Flammen aufging.

War das Feuer am Bosfelder Weg in Rheda das Werk eines Brandstifters? Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus. Ein Heranwachsender aus Rheda-Wiedenbrück wurde in Untersuchungshaft genommen.

Rheda-Wiedenbrück (ei/gl) - Nach dem verheerenden Großbrand mit zweistelligem Millionenschaden in Rheda hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den Heranwachsenden aus Rheda-Wiedenbrück besteht laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft ein dringender Tatverdacht wegen Brandstiftung.

Junger Mann postet Videos aus dem Halleninneren in sozialen Netzwerken

Der junge Mann soll demnach am Samstagabend das Feuer in den Gewerbehallen am Bosfelder Weg/Ecke Georg-Nolte-Weg gelegt haben. Nach Informationen dieser Zeitung soll er mit Veröffentlichungen in sozialen Medien selbst die Ermittler auf sich gelenkt haben.

Der Heranwachsende wurde am Sonntag vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. „Weitere Angaben dazu und zu dem Ermittlungsstand können derzeit nicht gemacht werden“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Bielefeld und Kreispolizeibehörde Gütersloh. Die Untersuchungen zur Brandursache waren noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh übernommen worden.

Polizei wertet Mobiltelefon des Tatverdächtigen aus

Wie unsere Zeitung bereits in der Montagausgabe berichtete, ging die Polizei aufgrund von Zeugenhinweisen schnell von einer Brandstiftung aus. Dem Vernehmen nach soll ein junger Mann noch während der Löscharbeiten Fotos aus dem Inneren der von ihm in Brand gesteckten Lagerhalle in sozialen Medien gepostet haben.

In Schutt und Asche liegen die Firmenhallen, die am Samstagabend in Rheda in Flammen aufgingen. Foto: SudbrockDer Tatverdächtige soll kurz vor der Brandentdeckung noch von Polizeibeamten in der Nähe des Bosfelder Wegs kontrolliert worden sein. Nach den konkreten Hinweisen wurde intensiv nach ihm fahndet, so dass er schließlich an der Ringstraße festgenommen werden konnte. Das Mobiltelefon des wegen anderer Delikte polizeibekannten jungen Manns wurde ausgewertet. Darauf sollen Bilder und Videos zu sehen sein, wie er sich vor dem Ausbruch des Brands in den Hallen aufhält. Auch Aufnahmen von den Löscharbeiten sollen auf dem Gerät gespeichert sein. Das Feuer in der Firmenhalle am Georg-Nolte-Weg in Rheda hatte am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Die zunächst brennende Halle war Teil eines dreiteiligen Gebäudekomplexes.

Das Feuer griff anschließend auf die beiden angrenzenden Hallen über. Zudem brannten unter anderem Abwasserkanäle in der unmittelbaren Umgebung. Zu ihrem eigenen Schutz mussten Anwohner angrenzender Wohnhäuser am Bosfelder Weg ihre Häuser verlassen.

Löscharbeiten dauern bis Montag

Aufgrund der immensen Flammen- und Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Umgebung angewiesen, Fenster und Türen zu schließen. Zudem wurde der angrenzende Bahnverkehr in der Umgebung bis Sonntagmittag teilweise gesperrt. Die Feuerwehr war mit starken Kräften die gesamte Nacht im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten den gesamten Sonntag über an. Kleinere Nachlöscharbeiten fanden noch am Montag statt. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser und Firmenhallen konnte verhindert werden.

Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen und fragt: „Wer kann Hinweise zu dem Feuer geben? Wer hat in der Nacht oder rund um den Ausbruch des Feuers verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Angaben nimmt die Polizei in Gütersloh rund um die Uhr unter 05241/8690 entgegen.