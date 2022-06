Güterwaggon in Rheda-Wiedenbrück entgleist

Zugausfälle und Verspätungen bis in die späten Abendstunden

Rheda-Wiedenbrück

Großeinsatz für die Feuerwehr am Freitagabend in Rheda-Wiedenbrück. In der Nähe des Bahnhofs entgleiste der Waggon eines Güterzuges. Eine Person wurde verletzt.

Von Christian Müller