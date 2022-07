Haarige Gefahr in Rheda-Wiedenbrücks Eichen

Wer in den Sommermonaten der Sonne entfliehen möchte, sollte als Zufluchtsort besser keine Eichen aufsuchen. In deren Nähe ist Obacht geboten, denn sie sind das Zuhause gefährlicher Insekten: den Eichenprozessionsspinnern.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wer in den frühen Sommermonaten der Sonne entfliehen möchte, sollte als Zufluchtsort besser keine Eichen aufsuchen. In deren Nähe ist Obacht geboten, denn sie sind schließlich das Zuhause gefährlicher Insekten: den Eichenprozessionsspinnern. Martin Pollklas, Pressesprecher der Stadt Rheda-Wiedenbrück, gibt im Gespräch mit dieser Zeitung die wichtigsten Informationen zu den Nachtfaltern.

Auch wenn man die Raupen der Falter mit gerade mal fünf Zentimetern Länge nicht direkt als Gefahr einschätzen würde, können sie gravierende gesundheitliche Probleme verursachen. Schuld daran tragen die feinen Brennhaare der Raupen. Diese stellen für Mensch und Tier eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Geraten jene in Kontakt mit Haut, kann dies zu Entzündungen führen. Im Fall des Einatmens der Brennhaare sind Atemwegsbeschwerden nicht unüblich. Die feinen Haare entstehen ab dem dritten Larvenstadium. Das bezieht sich je nach den derzeitigen Witterungsverhältnissen auf die Monate Mai, Juni und Juli. In diesem Zeitraum sollte man also besonders vorsichtig sein.

Haarige Gefahr

Ob ein Baum tatsächlich von Eichenprozessionsspinnern befallen ist, wird durch rundliche Gespinste erkennbar. Solche finden sich entweder am Stamm oder in Astabgabelungen von Eichen. „Gebiete mit einem hohen Eichenbestand sind in den späten Frühlingsmonaten und im Frühsommer zum eigenen Schutz zu meiden“, empfiehlt Martin Pollklas. Jedoch lebt der Nachtfalter nicht nur in einem reich bewaldeten Umfeld, sondern auch auf frei stehenden Eichen.

Schwer einzuschätzen

„Die derzeitige Anzahl der Eichenprozessionsspinnernester im Stadtgebiet von Rheda-Wiedenbrück ist schwer abzuschätzen“, teilt der Pressesprecher im Rathaus mit. „Zwar sind die effektiven Meldungen im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen, allerdings wurden auch etliche Nester entdeckt, über welche die Verwaltung offiziell keine Benachrichtigung erhielt.“ Dementsprechend sei aktuell keine sinkende Tendenz gegenüber des Bestands von 2021 zu beobachten. Sowohl die geringe Anzahl an Niederschlägen als auch die milden Wintertemperaturen in diesem Jahr kamen den Eichenprozessionsspinnern offenbar zugute, fährt Martin Pollklas fort.

Abstand halten

Das Aufhängen von Nistkästen stellt der Kommunalverwaltung zufolge eine vielversprechende Maßnahme zur Eindämmung des Bestandes jener Insekten dar. Heimischen Sperlingsvögeln, vor allem die Blau- und die Kohlmeisen, sind nämlich die natürlichen Feinde des Insekts. In sensiblen Bereichen, beispielsweise auf dem Gelände von Schulen und Kindergärten sowie auf Spielplätzen, greift die Stadt zu einer weiteren Maßnahme: dem Absaugen. „Diese Maßnahme wird von einer Spezialfirma durchgeführt“, teilt Martin Pollklas mit. „Zu langen Wartezeiten kommt es dabei im Normalfall nicht, in solchen Bereichen wird prioritär reagiert. Die akute Gefahr kann teilweise bereits binnen 24 Stunden gebannt werden“, stellt der Pressesprecher klar.

Momentan nehme die Zahl der Aufträge dafür schon ab, denn der Gefahrenhöhepunkt liegt für dieses Jahr bereits zurück. Ob bei einem Befall durch den Eichenprozessionsspinner auf privatem Grund die Stadt benachrichtigt werden soll, bleibe dem Eigentümer selbst überlassen, sagt Pollklas. Die Kommune stehe allerdings für Fragen diesbezüglich zur Verfügung. Für die Entfernung der Nester hingegen würden weder Verantwortung noch anfallende Kosten übernommen. Falls keine Möglichkeit besteht, befallene Eichbäume zu meiden, ist besondere Vorsicht geboten.

Kleidung wechseln

Doch was ist zu tun, wenn es dennoch zum Kontakt zwischen Bürger und der Raupe oder ihren Brennhaaren kommt? Es ist ratsam, schnellstmöglich die Kleidung zu wechseln. Ein Waschgang bei 60 Grad Celsius genügt für die Zerstörung der Brennhaare. Außerdem dient ein Duschbad inklusive Haarwäsche der weiteren Sicherheit. „Im Falle eines Auftretens von stärkeren Reaktionen sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden“, weiß Pollklas Rat.

Besser nicht abflammen

Der Nabu empfiehlt das Absaugen der Nester, denn beim Abflammen könnten die Bäume geschädigt werden. Darüber hinaus sei nicht auszuschließen, dass durch die Erzeugung der warmen Luft, die Brennhäarchen umhergewirbelt werden. Manch einer schlägt gar einen besonders drastischen Weg ein, heißt es vonseiten der Organisation: „Leider entscheiden sich einige Eigentümer von befallenen Bäumen, diese zu fällen: Wir plädieren dafür, die Eichen zu erhalten. Besonders alte Exemplare sind naturgemäß selten. Sie bilden den Lebensraum für viele Tiere, sie spenden Schatten, liefern uns Sauerstoff, reinigen die Luft und kühlen die Umgebungstemperatur.“

Auch eine chemische Bekämpfung ist laut Nabu für viele Besitzer eine Option. „Hier werden Insektizide genutzt“, erläutert der Naturschutzbund. Das sei aber nur dann besonders effektiv, wenn dies während der ersten beiden Larvenstadien geschieht – also etwa zwischen Mitte/Ende April und Mitte/Ende Mai. Darüber hinaus weist die Organisation darauf hin, dass der Chemiekeule nicht nur die Eichenprozessionsspinner tötet, „sondern alle Insekten, die damit in Kontakt kommen“.

Der Einsatz von Mitteln ist über das Pflanzenschutzgesetz und das Chemikaliengesetz reguliert. Alternativ bieten naturnahe Gärten Lebensraum für natürliche Fressfeinde der Prozessionsspinner. „Hier gibt es aber leider noch keine weitreichenden Studien“, bedauert der Nabu. Auch das Aufhängen von Meisenkästen oder Pheromonfallen, die Eichenprozessionsspinner spezifisch anlocken, könnten eine Hilfe sein.