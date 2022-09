Hegering Reckenberg-Wiedenbrück will Rehkitze retten

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Grünland-Mähgeräte sollen nicht mehr den Tod oder die Verstümmelung von Rehkitzen und anderen Wildtieren bedeuten: Die Aktiven im Hegering Reckenberg-Wiedenbrück wollen auf die hochmodernen Möglichkeiten zurückgreifen und ihre ersten eigenen Multikopter (Drohnen) beim Absuchen der Wiesen und Weiden einsetzen.

Multikopter schützen vor Mähtod

Die Fluggeräte optimieren effizient die Rettung des Wilds vor dem Mähtod. Bislang werden die 150 Hektar Wiesen sowie Weiden im Hegeringgebiet von den Landwirten und Jägern systematisch zu Fuß durchkämmt, bevor die Maschinen anrollen – oder sie suchen die Nutzflächen vorher mit Hunden ab und stellen am Abend vor der Mahd Wildscheuchen auf. Darüber hinaus ist auf Betreiben der Waidmänner und -frauen jedes Mähwerk mit einem akustischen Warngerät ausgestattet. Diese Methoden reichen an die Effektivität der Multikopter aber bei Weitem nicht heran. „Die Zahlen sprechen für sich“, warb Hegeringsleiter Ulrich Bultmann um Zustimmung der Mitglieder. Berichte aus anderen Hegeringen mit Drohneneinsätzen belegten, dass dort in einer Saison drei-, vier- oder gar fünfmal so viele Kitze gefunden werden als dort, wo ohne Drohne gearbeitet wird. „Uns geht es darum, möglichst viele Tiere vor dem grausamen Mähtod oder einer Verstümmelung zu bewahren.“

Letztlich beschloss die Versammlung in den Räumen von Wimmelbücker-Dienstleistungen in Wiedenbrück die Anschaffung von zwei Geräten. Der Hegering möchte den Landwirten und Lohnunternehmen anbieten, sie unentgeltlich mit den beiden Geräten vor der Mahd bei der Suche nach Wild zu unterstützen. Dazu müssen sich die Interessenten spätestens am Vorabend melden, damit die zur Bearbeitung anstehenden Flächen am nächsten Morgen in aller Frühe mit Drohnen abgesucht werden können.

Einsatz ab kommendem Frühjahr

Erstmals zum Einsatz kommen sollen die Fluggeräte im kommenden Frühjahr. Für den Einsatz der Multikopter vereinbarte die Hegering-Versammlung ebenfalls die Ausbildung von eigenen Drohnen-Piloten aus dem Kreis ihrer 260 Mitglieder. Ebenfalls gilt es, die Folgekosten wie Führerscheine, Rettungskörbe sowie Reparaturen und Unterhaltung zu stemmen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung fördert die Anschaffung von zwei dieser High-Tech-Geräte. Werner Twent als Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Wiedenbrück ließ durchblicken, dass auch eine Beteiligung der Stiftung des Geldinstituts infrage komme. Die Rücklagen des Hegerings würden dadurch soweit geschont, dass Mittel für die Deckung der Folgekosten zur Verfügung stehen.

Binnen einer Minute einen Hektar erfasst

Die Multikopter überfliegen bei einer Arbeitshöhe von 40 Metern auf Basis von digitalem Kartenmaterial die Fläche vollautomatisch mit einer Leistung von etwa einem Hektar pro Minute. Die eingebaute Wärmebildkamera spürt dann größere Lebewesen auf. Denn anders als beispielsweise ältere Hasen ducken sich junge Rehkitze, wenn die Gefahr naht, anstatt die Flucht anzutreten. Auch Fasan- und Rebhuhnhennen bleiben auf ihrem Gelege sitzen und hoffen, dass das Unheil vorüberzieht. Wird ein Rehkitz gefunden, tragen es die Jäger mit Handschuhen und auf einem großen Grasbüschel gebettet in Sicherheit. Würden die Kitze berührt, würden die Ricke es wegen des menschlichen Geruchs verstoßen. Jährlich mehr als 1000 Unfälle mit Rehwild im Kreis Gütersloh, davon rund 125 im Zuständigkeitsbereich des Hegerings Reckenberg-Wiedenbrück, sind einfach zu viele, mahnte der vor zwei Jahren in die Altersteilzeit getretene ehemalige Leiter der Unteren Jagdbehörde des Kreises, Dr. Wolfgang Schwentker.

Wirkung von Warnreflektoren lässt nach

Die blauen Warnreflektoren an Leitpfosten entlang von Straßen hätten in den ersten Jahren nach ihrer Einführung bei der Verhinderung von Zusammenstößen Wirkung gezeigt. Leider lasse sie nach. Dennoch sei es ratsam, an der Maßnahme festzuhalten. Ohne sie würde die Zahl der Wildunfälle wohl noch höher sein, sagte er. Markus Zimmer, Geschäftsführer der Kreisjägerschaft, erinnerte daran, dass gegenüber den zuständigen Behörden nachzuweisen ist, dass die erlaubnispflichtigen Schusswaffen sowie die Munition sicher und getrennt voneinander aufbewahrt werden. So könne vom Besitzer verlangt werden, dass er ihnen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Umstände Zutritt zu jenen Schränken gewährt, in denen Flinten und Co. gelagert werden – auch ohne vorherige Anmeldung. Wer es mit den Schutzmaßnahmen nicht allzu genau nimmt und riskiert, dass Unbefugte Zugang zu Waffen oder Munition haben, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Darüber hinaus kann die Besitzerlaubnis widerrufen werden, sagte Zimmer.

Ulrich Bultmann kündigt Rückzug an

In den Vorstand des Hegerings Wiedenbrück-Reckenberg wurden Stefanie Kröger (in Nachfolge des bisherigen Schriftführers Olaf Brüning) und Ingo Großelohmann (für den ausgeschiedenen stellvertretenden Hegeringsleiter Hubert Große-Wietfeld) neu gewählt. Nach seiner Einarbeitung soll er zur Hälfte der vierjährigen Amtszeit die Aufgaben des wiedergewählten Hegeringleiters Ulrich Bultmann übernehmen. Dieser hatte auf der Versammlung angekündigt, in die zweite Reihe zurücktreten und sich auf die neue Aufgabe als Kreisjagdberater konzentrieren zu wollen. Zugleich beabsichtige er, damit den Generationswechsel im Vorstand fortzuführen. Wiederwahl hieß es ebenfalls für den Ersten stellvertretenden Hegeringsleiter Thomas Heimann und Kassenwart Werner Twent. Für besondere Verdienste um die Jagd und den Hegering erhielt Hubert Große-Wietfeld die Bronzene Verdienstnadel des Landesjagdverbands NRW. Mit Treuenadeln für langjährige Mitgliedschaft wurden Thomas Heimann, Michael Köpper, Maik Rehage, Dr. Wolfgang Schwentker, Norbert Südbrock, Helmut Hilgenkamp (25 Jahre), Michael Hauser und Dieter Oesselke (40 Jahre), Hubert Lütkemeier, Peter Leditschke, Dieter Wappelhorst (50 Jahre), Josef und Georg Eustermann (60 Jahre) und Josef Schnusenberg (65 Jahre) ausgezeichnet.