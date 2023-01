Hellweg in Batenhorst wird bald für Autos gesperrt

Der Verkehrsversuch soll zunächst ein Jahr lang dauern. Die Absperrungen bringt der Bauhof in den kommenden Tagen an.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Fahrradstraße Hellweg in Batenhorst wird zukünftig im Abschnitt zwischen der Einmündung Am Hamelbruch und Beckumer Straße nicht mehr für den Kraftfahrzeugverkehr befahrbar sein. Die Straße wird in dem Bereich als Sackgasse ausgewiesen und mit Sperrpfosten versehen.

Stärkung des Radverkehrs als Ziel

Im Rahmen eines Verkehrsversuches gilt diese Regelung zunächst befristet für ein Jahr. Die politische Beratung erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Mobilität am 22. November. Ausschlaggebend für die Sperrung waren der Arten- und Biotopschutz in Höhe des Walds und die weitere Stärkung des Radverkehrs in dem Bereich, informiert die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück.

Der Bauhof wird in den kommenden Wochen die Beschilderungen anbringen.