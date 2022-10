Herbstkirmes Wiedenbrück läuft noch bis Montagabend

Wer sich bislang nicht dem Geschwindigkeitsrausch und dem Nervenkitzel hingegeben hat, kann das am heutigen Einheitsfeiertag noch nachholen.

Liebesbekenntnis: Elisabeth Schäfer, Juniorchefin des gleichnamigen Schaustellerbetriebs, hat ein Herz für die Herbstkirmes. „Meine Familie und ich kommen gerne nach Wiedenbrück, denn die Atmosphäre in der Innenstadt ist wirklich einmalig.“

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Herbstkirmes in Wiedenbrück: hell beleuchtete Karussells und volle Auslagen in den Verkaufsständen. Aber ist die Freude angesichts zehnprozentiger Inflationsrate und Unwägbarkeiten bei der Energieversorgung getrübt? „Nur bedingt“, lautet die Antwort von Kirmesbeschickern und Besuchern übereinstimmend.

Hohe Energiepreise werden für Schausteller zur Belastungsprobe

Ja, die hohen Energiepreise seien ein Problem, bestätigt Schausteller André Schneider. Er betreibt den Autoselbstfahrer auf Büschers Platz und weiß: „Ohne Strom läuft hier gar nichts.“ Jedes Karussell und jeder Stand sei auf Energie aus der Stromleitung zwingend angewiesen. Verbrauchsintensiv seien vor allem die großen Fahrgeschäfte. „Bislang haben wir für eine Kilowattstunde 21 Cent gezahlt“, sagt Schneider. „Jetzt sind es je nach Stadt zwischen 30 und 50 Cent.“ Das sei schon ein Schlag ins Kontor, zumal ein Ende des Drehens an der Preisschraube noch nicht abzusehen sei. „Niemand kann sagen, wie teuer Energie in einigen Monaten sein wird.“

Und trotzdem: Den Spaß am Rummel wollen sich André Schneider und seine Kollegen nicht vermiesen lassen. „Die Wiedenbrücker Herbstkirmes ist für uns einfach viel zu wichtig, um im Kassenhäuschen unserer Fahrgeschäfte oder hinter der Theke der Verkaufsstände Trübsal zu blasen“, sagt er. Zwar sei auch bei den Besuchern eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, trotzdem sei die Stimmung gut. Schneider: „Wir alle gemeinsam müssen aus der gegenwärtigen Situation das Beste machen.“

Wie das gelingen kann, weiß Rudolf Osthold. Der Schausteller aus Minden ist mit seiner Frau Veronika seit vielen Jahren Stammgast auf der Herbstkirmes. Die Preise für Paradiesäpfel, gebrannte Mandeln, süße Schnüre und Lebkuchenherzen hat das Paar, das in Kürze seine Goldhochzeit feiern kann, bewusst nicht erhöht. „Gerade für Familien mit Kindern muss der Rummelspaß noch halbwegs bezahlbar bleiben“, sagt Osthold. „Und nichts ist schlimmer als traurige Kinderaugen, wenn das Geld während des Kirmesbesuchs beispielsweise nur für eine einzige Karussellfahrt reicht“, ergänzt Veronika Osthold.

Der Rummelspaß muss bezahlbar bleiben - gerade auch für Familien

Aber sind die Preise wirklich überall gleich geblieben? Nein, andere Standbetreiber müssen durchaus mehr verlangen als in vergangenen Jahren. Am Stand mit der Riesenbratpfanne kostet eine Portion Pilze beispielsweise jetzt sechs Euro statt fünf. Vielen Kirmesbesuchern fallen vor allem die Preise auf, die für Klassiker wie Bratwurst und Pommes aufgerufen werden. Da werden schon mal schnell 3,50 Euro pro Phosphatstange mit Curry aufgerufen.

Am Einheitsfeiertag geht die Herbstkirmes in die letzte Runde. Noch bis 22 Uhr versprechen die Karussells Geschwindigkeitsrausch und Nervenkitzel. Wer es lieber etwas ruhiger mag, ist am Montag ab 8 Uhr auf dem Krammarkt richtig aufgehoben.