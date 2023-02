Herr Lindner aus Lintel sucht ein neues Zuhause

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Herr Lindner ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Das ein Jahr alte Zwergkaninchen-Böckchen ist frisch kastriert worden und bereit, in eine Kaninchengruppe zu ziehen. „Wir wünschen uns für den hübschen Kerl ein Zuhause, in dem er artgerecht leben darf“, teilt der Pferdeschutzhof Four Seasons in Lintel mit. Dort ist der Mümmelmann zwischenzeitlich untergekommen.

Anschluss an Artgenossen ist zwingend erforderlich

„Herr Lindner kann sowohl im Haus als auch draußen gehalten werden“, heißt es weiter. „Wichtig ist nur, dass er Anschluss an Artgenossen bekommt.“ Sowohl eine bestehende Gruppe als auch eine tierische Partnerin wären möglich.

Herr Lindner zeichnet sich durch ein ganz besonderes Merkmal aus: einen hellbraunen Streifen, der sich über seinen kompletten Rücken zieht. Von der besonderen Fellzeichnung und seinem „tollen Charakter“ sollten sich Interessenten am besten während eines Besuchstermins am Heideweg in Lintel selbst überzeugen, rät der Pferdeschutzhof.

Weitere Infos unter 05242/377604 oder Mail [email protected]