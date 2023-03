Hochwertige Audi-Modelle in Rheda gestohlen 

Gleich zweimal haben Autodiebe in der Nacht zum Mittwoch in Rheda zugeschlagen und jeweils einen hochwertigen Audi entwendet.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zwischen 21 und 3.30 Uhr ist von einem privaten Grundstück an der Mahlerstraße ein weißer A5 (Modell Sportback, Baujahr 2019) gestohlen worden, an dem zumindest bis dahin die Kennzeichen GT-IO 4196 angebracht waren. Darüber hinaus führt die Kriminalpolizei derzeit Ermittlungen zu einem weiteren Fahrzeugdiebstahl aus derselben Nacht. So ist irgendwann zwischen 18 und 6.30 Uhr ein weißer Q5 von 2018 verschwunden, der ebenfalls auf einem Privatgrundstück, diesmal am Brahmsweg, abgestellt worden war. Die Kennzeichen lauteten zuletzt GT-RC 2708.

Man gehe aktuell von einem Tatzusammenhang aus, teilte am Mittwoch die Pressestelle der Kreispolizeibehörde mit. Etwaige Zeugen, die zur fraglichen Zeit an der Mahlerstraße, am Brahmsweg oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten Kontakt mit der Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 aufnehmen.