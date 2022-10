Hoffnung auf Fördergelder für Wiedenbrücker Sportstätte

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Neues Spiel, neues Glück: Die Stadt Rheda-Wiedenbrück unternimmt einen weiteren Versuch, um für die Sanierung der Umkleiden des Sportzentrums Burg in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. Allzu große Chancen auf einen Geldsegen aus Berlin rechnet man sich im Rhedaer Rathaus aber offenbar nicht aus.

Kräftig investieren muss die Stadt in das Wiedenbrücker Sportzentrum Burg. Dabei geht es nicht allein um die Ertüchtigung der Plätze. Auch am Umkleidegebäude hat der Zahn der Zeit genagt. Um für die Freizeitsportler mehr Komfort beim Umziehen und Duschen zu schaffen, wären nach Berechnungen der Stadt 3,8 Millionen Euro erforderlich. Doch in Zeiten drohender Steuerausfälle und zu erwartender Mehrausgaben sitzt der Kommune das Geld längst nicht mehr so locker wie in früheren Zeiten. Deshalb sind Förderprogramme von Bund und Land ein willkommenes Mittel, um zumindest nicht auf den kompletten Kosten für die Sanierung sitzen zu bleiben.

Vielleicht klappt es ja im zweiten Anlauf

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Die ersten Versuche der Emsstadt, öffentliche Fördergelder für die geplante Baumaßnahme zu generieren, waren allerdings – anders als zunächst gedacht – alles andere als von Erfolg gekrönt. Bereits im Jahr 2020 hatte sich Rheda-Wiedenbrück um einen Zuschuss für das Projekt beworben, hatte damals allerdings aufgrund der mehrfachen Überzeichnung des Förderprogramms das Nachsehen. Es gab seinerzeit mehr antragstellende Kommunen als zu verteilende Fördergelder.

Jetzt hat der Bund ein neues Förderprogramm aufgelegt. Das kam für die Stadtverwaltung derart überraschend, dass sie erst durch einen Wink mit dem Zaunpfahl auf die potenzielle Geldquelle aufmerksam gemacht werden musste. Diese Aufgabe übernahm – wie Fraktionsvorsitzender Thomas Mader in der jüngsten Stadtratssitzung betonte – die CDU. Er wunderte sich indes darüber, dass in der entsprechenden Beschlussvorlage für das Stadtparlament nichts von diesem Umstand zu lesen war.

Aber sei es drum. Fakt ist, dass die Doppelstadt nun abermals ihren Hut in den Ring wirft, um einen Zuschuss für die Modernisierung des Umkleidegebäudes auf der Burg zu erhalten. Diesmal trägt das Förderprogramm den etwas sperrigen Titel „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Insgesamt hat die Bundesregierung den Fördertopf mit 476 Millionen Euro gefüllt. Das Geld soll in Jahresraten bis 2027 ausgezahlt werden. Einzelne Maßnahmen sollen mit Beträgen zwischen einer und sechs Millionen Euro bezuschusst werden.

Theo Mettenborg ist nur „verhalten optimistisch“

Ausgemacht ist es nicht, dass die Emsstadt im zweiten Anlauf in den Genuss einer öffentlichen Förderung kommt. Die Stadtverwaltung hat nach eigenem Bekunden nicht allzu hohe Erwartungen. „Wir sind verhalten optimistisch“, sagt Bürgermeister Theo Mettenborg. Denn es stehe zu befürchten, dass auch dieses neuerliche Programm deutlich überzeichnet sein wird, die zur Verfügung stehende Gesamtsumme von 476 Millionen Euro also bei Weitem nicht ausreichen wird, um alle Wünsche zu befriedigen.

Mit der Durchführung des Programms hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung beauftragt. Die Entscheidung, welche Städte eine Förderung erhalten, erfolgt in zwei Etappen. Nach einer Vorauswahl durch den Haushaltsausschuss des Bundestags müssen die Kommunen ihre Zuwendungsanträge präzisieren und binnen der vorgegebenen Frist einreichen. Diese wird voraussichtlich im Februar enden. Mit der Erteilung der verbindlichen Zuwendungsbescheide ist dann im Verlauf des Jahres 2023 zu rechnen. Bis eine Entscheidung zugunsten oder gegen die Wiedenbrücker Burg fällt, dürfte also noch reichlich Wasser durch die Ems fließen.

Bund greift Städten unter die Arme

Warum hat der Bund das Förderprogramm für kommunale Sport-, Kultur- und Jugendeinrichtungen auf den Weg gebracht?

Die Bundesregierung sieht in diesen Bereichen einen besonderen Instandsetzungsrückstand und will den Städten und Gemeinden deshalb unter die Arme greifen. Dabei geht es der rot-gelb-grünen Regierungskoalition in Berlin vor allem um die Förderung der sozialen Infrastruktur.

Welche Bewerbungsbedingungen gibt es?

Fördern will der Bund ausschließlich Projekte aus den Bereichen Sport, Jugend und Kultur mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung. Das Sportzentrum Burg würde zweifelsohne dieses Kriterium erfüllen, denn es dürfte die am stärksten frequentierte Sportstätte im Stadtgebiet sein. Die Projekte, die der Bund bezuschusst, sollen ferner von herausragender Relevanz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration innerhalb der jeweiligen Kommune sein – auch das kann das Sportzentrum Burg für sich in Anspruch nehmen.

Ist es egal, ob eine Bestandssanierung geplant ist oder ein Neubau auf der Agenda steht?

Jein. Lieber sind dem Bund als Geldgeber Bestandssanierungen – gerade vor dem Hintergrund des klima- und ressourcenschonenden Bauens. Ersatzneubauten sind deshalb nur in Ausnahmefällen förderfähig – und zwar, wenn es sich nachweislich um die deutlich wirtschaftlichere und mit Blick auf den Klimaschutz effektivere Variante handelt.

Wie hoch ist der Maximalzuschuss?

Er beträgt 45 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Das bedeutet, dass Antragsteller wie Rheda-Wiedenbrück mindestens 55 Prozent der Kosten selbst tragen müssen.