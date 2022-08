Höhere Kosten für Energie trüben Stimmung bei Westag AG 

Der Bauzulieferer Westag mit Hauptsitz in Wiedenbrück hat im ersten Halbjahr einen Umsatzerlös in Höhe von 120,4 Millionen Euro eingefahren – ein Plus von mehr als fünf Prozent im Vergleich zu 2021.

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Trotz höherer Umsatzerlöse bleibt die Stimmung beim Wiedenbrücker Bauzulieferer Westag verhalten. Vor allem die Unwägbarkeiten durch den Ukraine-Krieg und die stark gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe machen der Aktiengesellschaft zu schaffen. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Bericht zur Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2022 hervor. Zwar konnte die Westag AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres Umsatzerlöse in Höhe von 120,4 Millionen Euro – und damit 5,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum – verbuchen, dennoch ging das Ergebnis vor Steuern weiter zurück. Das Wiedenbrücker Unternehmen mit Zweitwerk in Wadersloh gibt diese Kennzahl mit minus 3,6 Millionen Euro an. 2021 waren es nur minus 0,4 Millionen Euro.

Geringeres Ergebnis

Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern beträgt 5,1 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 5,9 Millionen Euro. Das Inlandsgeschäft der Gesellschaft entwickelte sich zwischen Januar und Juni positiv (plus 5,7 Millionen Euro), wohingegen der Exportumsatz nahezu stagnierte (plus 0,4 Millionen Euro). Vor allem im Produktbereich Türen und Zargen lief es in der ersten Jahreshälfte mit einem Plus von 15,7 Prozent auf 65 Millionen Euro gut. Vorgenommene Preiserhöhungen, der Trend der höhermargigen Produkte und leichte Volumensteigerungen führten nach Unternehmensangaben dazu. Auch die für das Baumarktgeschäft hergestellten Produkte der Westag AG erfreuten sich wachsender Beliebtheit.

Schwieriger bleibt hingegen die Lage im Segment der Oberflächen und Elemente. Hier wurde ein deutlicher Umsatzrückgang von 9,9 Prozent auf 49,9 Millionen Euro registriert, der vor allem volumengetrieben war. Im Zentralbereich betrug der Umsatzerlös 5,5 Millionen Euro. An den Maßnahmen zur Kostenreduzierung will der Vorstand der Westag AG festhalten – und sie nötigenfalls intensivieren. Aufs ganze Jahr gesehen sollen mindestens 5 Millionen Euro gespart werden. Die Mitarbeiterzahl sank von 1205 auf 1157. Die Aufwendungen für Restrukturierungen und Abfindungen betrugen 3,2 Millionen Euro. Die Ergebniserwartungen für 2022 bleiben weiterhin unverändert.