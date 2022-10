Hündin Milka aus Lintel sucht neues Zuhause

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die ungefähr acht Monate alte Milka,

die aktuell auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ lebt,

ist auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe. Die Hündin gilt als freundlich, aufgeschlossen und mit Artgenossen verträglich. Insofern hätte die Vierbeinerin sicherlich nichts gegen einen weiteren Hund in ihrem neuen Zuhause einzuwenden, der gemeinsam mit ihr durchs Leben geht.

Aufgrund ihres Alters hat die Kleine naturgemäß noch einiges zu lernen – die Grundlagen werden derzeit aber bereits fleißig gelegt. „Wir sind uns sicher, dass Milka eine Freundin fürs Leben wird. Sie liebt es, mit anderen Hunden und uns Menschen zu spielen, in der Sonne zu liegen und sich streicheln zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung von „Four Seasons“. Wer Milka kennenlernen möchte, nimmt Kontakt mit dem Pferdeschutzhof am Heideweg 42 in Lintel auf, 05242/377604.