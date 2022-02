ICE brettert in Rheda über Steine und Absperrbaken

Am Freitagabend ist ein ICE über Steine und eine Absperrbake gebrettert, die Jugendliche in Rheda auf die Gleise gelegt hatten.

Am Freitagabend ist ein ICE über Steine und eine Absperrbake gebrettert, die Jugendliche in Rheda auf die Gleise gelegt hatten.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Freitagabend hat ein ICE um 21.45 Uhr auf Höhe der Eisenbahnbrücke Am Frankenbrink in Rheda auf die Gleise gelegte Schottersteine sowie eine Absperrbake aus Kunststoff überfahren. Bei einem außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Oelde wurden kurz darauf Schäden an den Laufflächen der vorderen Drehgestelle festgestellt. Der Zug konnte seine Fahrt nach Köln zwar fortsetzen, jedoch nur mit einer verminderten Geschwindigkeit von 120 km/h.

Zwei 14-Jährige erwischt

Nachdem die alarmierten Bundespolizisten weitere aufgelegte Schottersteine von den Gleisen entfernten und die Beweisaufnahme abgeschlossen hatten, stellten sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort zwei unverschlossene Fahrräder fest. Die Einsatzkräfte behielten sie aus sicherer Entfernung im Blick und sichteten nur wenige Minuten später zwei Jugendliche.

Als diese die herannahende Streife bemerkten, flüchteten sie mit den Fahrrädern in ein nahegelegenes Waldgebiet, wo sie gestellt wurden. Die beiden 14-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück räumten ein, Gegenstände auf die Gleise gelegt zu haben. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und informierten die Erziehungsberechtigten.

Gefahr für Leib und Leben

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall warnt die Bundespolizei eindringlich: Züge passieren diesen Streckenabschnitt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h, können nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Ein elektrisch betriebener Zug ist bei einem solch hohen Tempo für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt.

Neben den Schäden an dem ICE entstanden durch die Streckensperrung von 21.46 bis 22.28 Uhr Verspätungszeiten bei acht Zügen von insgesamt 182 Minuten, heißt es in einer Pressemeldung.