Impfbus rollt zu Markttagen an

Wiedenbrück (gl) - Mit Sonderaktionen möchte der Kreis Gütersloh die Impfkampagne wieder in Fahrt bringen. Auch in Rheda-Wiedenbrück wird es in der Woche des Impfens spezielle Angebote geben.

Deshalb wird unter anderem auch ein Impfbus in die Doppelstadt an der Ems rollen. Er wird auf den Wochenmärkten Halt machen. In Rhedas Innenstadt wird der Bus mit dem Vakzin an Bord am Mittwoch, 14. Juli, zum Markttreiben erwartet. Am Samstag, 17. Juli, soll der umgerüstete Linienbus auf dem Wiedenbrücker Kirchplatz zum Einsatz kommen.

Ohne Temin

Da keine vorherige Terminabsprache erforderlich ist, sei mit Wartezeiten zu rechnen, teilt der Kreis mit. Erfahrungen mit Sonderaktionen wie bei den Schulabgängern hätten gezeigt, dass Impfungen ohne Anmeldungen von der Bevölkerung gut angenommen werden. Beim Kreis Gütersloh gebe es seit kurzem eine Arbeitsgruppe „Impfkampagne“.