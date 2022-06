In der Rikscha Rheda-Wiedenbrück erkunden

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Vier Stadtführer der Flora Westfalica drehen nicht mehr nur zu Fuß ihre Runden, sondern treten nun auch in die Pedale, um den Ort ihren Gästen von anderen Seiten zu zeigen. Udo Walpuski, Wilhelm Baumhus, Willi Repke und Bernhard Gretenkort bilden seit zwei Monaten das „Rikscha-Tour-Team“. Sie sind passionierte Radfahrer, mögen nicht nur die Stadtkerne von Rheda und Wiedenbrück, sondern auch die grüne Lunge der Doppelstadt. Das „Rikscha-Tour-Team“ bietet die Möglichkeit, sich allein oder zu zweit in einer Fahrradrikscha durch die Stadt, den Flora-Westfalica-Park oder das Umland kutschieren zu lassen.

Rikscha-E-Bike verfügt über Einstiegshilfe

Rund 11 000 Euro hat das moderne Rikscha-E-Bike gekostet. „Es hat eine bequeme Sitzbank mit Verdeck, eine Einstiegshilfe, Anschnallgurte wie im Flugzeug, ein rückwärtiges Sichtfenster und für die Fahrer einen Elektroantrieb sowie eine Anfahrhilfe, sodass es für sie nicht anstrengend wird“, informiert die Flora- Westfalica-GmbH in einer Pressemitteilung. 49 Euro kostet demnach momentan die einstündige Rundfahrt. Demjenigen, dem kalt ist, werde auch eine warme Decke über die Beine gelegt, versprechen die Verantwortlichen. Für die Flora Westfalica sei das Angebot eine reine Serviceleistung. Denn außer der Aufwandspauschale der Fahrer entstünden Kosten für die Instandhaltung und Versicherung des Rads.

Willi Repke ist als Fahrer neu hinzugekommen. Er hat das Angebot kennengelernt, als er seinen Schwiegereltern eine Fahrt geschenkt hat. „Die waren so begeistert, dass ich sofort dachte, da muss ich auch mitmachen“, berichtet der 67-Jährige. Er könne sich auch vorstellen, auf seinen Touren den Fahrgästen die Kunst näher zu bringen. „Davon hat unsere schöne Stadt ja eine ganze Menge zu bieten“, sagt der Glaskünstler.

Touren auch zu besonderen Anlässen beliebt

Udo Walpuski ist bereits seit geraumer Zeit Stadtführer und war sofort Feuer und Flamme, als es um die Anschaffung einer Rikscha ging. Er hat bereits ein paar Touren hinter sich und schwärmt. „Ich hatte schon ein Goldhochzeitspaar, einen 70. Geburtstag mit Ballons am Rad, aber auch ein junges Paar, wo die Frau bedingt durch eine Krebserkrankung zu schwach zum Laufen war“, erklärt er hinsichtlich der Bandbreite. Schön sei für ihn, dass man überall Aufmerksamkeit errege, einem die Menschen am Straßenrand zuwinkten und man unterwegs Geschichten nebenbei erzählen könne oder zu hören bekomme.

Fahrer haben ebenfalls ihre Freude

Während Udo Walpuski gerne mit seinen Gästen durch den Flora-Park zum Schloss fährt, findet Wilhelm Baumhus es besonders schön, wenn er alteingesessenen Wiedenbrückern, die nicht mehr gut zu Fuß sind, die Ecken der Stadt zeigen kann, die sich verändert haben. „Viele erzählen mir, wie es früher mal ausgesehen hat, und wenn ich sehe, wie sich die älteren Leute freuen, dann gibt einem das persönlich auch eine besondere innere Freude“, sagt Wilhelm Baumhus. Der Jüngste im Team ist mit 54 Jahren Bernhard Gretenkort. Er arbeitet als technischer Angestellter beim Tiefbauamt der Stadt und fährt daher eher am Abend oder am Wochenende Gäste durch die Gegend. „Ich mag es, wenn die Mitfahrenden Spaß haben und mit einem Strahlen im Gesicht am Ende aussteigen“, erläutert er. Das würde auch ihm viel geben. Demnächst darf Willi Repke ein frisch vermähltes Paar vom Standesamt ins Restaurant durch den Park fahren. „Das wird bestimmt super“, sagt er und freut sich.

Bereicherung für Touristen und Einheimische

Für Susanne Westermann, sind die Fahrten mit der Rikscha eine echte Bereicherung der bisherigen Angebote: „Schön dabei ist, dass es nicht nur für Besucher der Stadt eine tolle Sache ist, sondern auch für die Einheimischen, die vielleicht nicht mehr mobil sind oder etwas Besonderes erleben möchten.“ Die Rikscha-Fahrten starten jeweils an der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle an der Hauptstraße. Auf Anfrage ist aber auch ein anderer Startpunkt möglich. Termine für die Touren und Gutscheine sind über die Flora Westfalica unter 05242/93010 zu buchen.