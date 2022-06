In Rheda-Wiedenbrück Wein genießen und Bekannte treffen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause steigt in diesem Jahr wieder das Weinfestival auf dem Reckenberg. Veranstalter Filippo Speranza hat sich vorgenommen, den Besuchern am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juni, zwei Tage voller Genuss und Geselligkeit zu bieten. Jeweils von 18 bis 24 Uhr sind nicht nur Weinliebhaber willkommen, das besondere Ambiente vor der Kulisse historischer Gebäude und im weißen Pagodenrund zu genießen.

Musikalische Unterhaltung inklusive

Die Besucher haben Gelegenheit, die Aromen mannigfaltiger Weine, Sekte und Brände aus den unterschiedlichsten Anbaugebieten von Deutschland bis Italien zu verkosten. Die Bandbreite reicht von süffiger und saftiger bis hin zu rassiger Note. Auch die Bierfreunde werden nicht vergessen und der Zapfhahn wird weit aufgedreht. Nicht fehlen darf es an Köstlichkeiten gegen den kleinen und großen Hunger – wie beispielsweise Flammkuchen, Antipasti oder die Manta-Platte.

Für die musikalische Unterhaltung hat Filippo Speranza Tonka gewonnen, der mit seiner Musikshow diverse Genre in Szene zu setzen vermag, sodass von selig machender Stimmung über das Mitschwingen und Tanzen alles möglich ist. Er ist an beiden Festivalabenden mit von der Partie. Es bleibt nur noch zu hoffen, dass bei den beiden Festivalabenden unter freiem Himmel auch das Wetter mitspielt und zum sommerlichen Flair beiträgt. Tipp zum Vormerken: Für den Re-Start des Blues-Festivals am 2. und 3. September auf dem Reckenberg kündigt Filippo bereits eine der besten Blues-Bands Deutschlands und eine ebenso starke Soulband an. Ihre Namen aber verrät er noch nicht.