In Wiedenbrück stehen vier Mülltonnen in Flammen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Polizei- und Feuerwehrkräfte sind am Freitag um 13.45 Uhr zu einem Mülltonnenbrand im Garten eines Wohnhauses an der Holtkampstraße in Wiedenbrück gerufen worden. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer – gleich vier 240-Liter-Gefäße standen in Flammen – bereits von Anwohnern gelöscht werden.

Ursache unklar

Personen seien nicht verletzt worden, heißt es im Einsatzbericht. Die Ursache ist noch nicht ermittelt worden. Weil auch ein Auto sowie ein Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen worden sind, bewegt sich die geschätzte Sachschadenssumme im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 zu wenden.