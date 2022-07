Integration auf kreative Weise in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Integration auf kreative Weise: Das Museum Wiedenbrücker Schule lädt Geflüchtete aus der Ukraine zu einem Kunstworkshop ein. Museumsleiterin Christiane Hoffmann konnte die bekannte Künstlerin Larissa Spenst als Dozentin gewinnen.

Kursusleiterin spricht fließend Ukrainisch

Die Künstlerin, deren Wurzeln ebenfalls in der Ukraine liegen, auch wenn sie selbst südlich des Urals geboren wurde, kann die Teilnehmer in ihrer Muttersprache ansprechen und wenn gewünscht auch anleiten.

„Die Situation in der Ukraine ist so bedrückend, dass wir vom Museum den Flüchtlingen eine Auszeit mit kreativem Arbeiten ermöglichen wollen“, erläutert Christiane Hoffmann. Im Museum können die ukrainischen Gäste viel über Rheda-Wiedenbrück und die kulturelle Prägung der Stadt erfahren. „Auf diese Weise werden das Verständnis und das Kennenlernen erleichtert“, sagt Christiane Hoffmann.

Die Kursusleiterin hat das Arbeitsmaterial bereits besorgt und die technischen Vorbereitungen getroffen, sodass der Workshop bald starten kann. „Vielleicht wird das Angebot auch ausgebaut, so dass das Museum zu einer Anlaufstelle für alle Kreativen werden kann“, denken Larissa Spenst und Christiane Hoffmann schon weiter. Nach Modellen zeichnen zu lernen, sei schon immer ein wichtiges Mittel der Ausbildung gewesen. „Das war zu Zeiten der Kunstrichtung Wiedenbrücker Schule nicht anders“, sagt Christiane Hoffmann. In gewisser Weise gehe es im Rahmen des Workshops also auch zurück zu den Anfängen der Einrichtung selbst.

Spenden ermöglichen Verzicht auf Teilnahmegebühren

Die Menschen, die vor den russischen Kriegshandlungen aus ihrem Heimatland in die Bundesrepublik geflüchtet sind, haben viel erlebt. Deshalb sollen sie in einer angenehmen Atmosphäre und in einem geschützten Rahmen kreativ werden können. Zudem wird das Material gestellt und die Teilnahme ist kostenfrei. Dass das möglich ist, liegt an Förderzusagen zahlreicher Rheda-Wiedenbrücker Bürger. Um das Angebot bekannt zu machen, ist auch ein zweisprachiger Flyer aufgelegt worden, der an den verschiedenen karitativen Anlaufstellen für Menschen aus der Ukraine im Stadtgebiet ausliegt.

Der Workshop umfasst zehn Termine. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die ukrainischen Flüchtlinge ihrer Kreativität ohne Zeitdruck freien Lauf lassen können. Start ist am Dienstag, 26. Juli, um 11 Uhr im Museum an der Hoetger-Gasse. Die Dauer beträgt jeweils zwei Stunden. Um Anmeldungen per E-Mail wird gebeten unter info@wiedenbruecker-schule.de.