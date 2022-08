Interlübke erneut verkauft

Die Investorenfamilie Schramm hat den Premium-Möbelhersteller Lübke (Interlübke, 140 Mitarbeiter) mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück nach vier Jahren wieder verkauft. Neuer Eigentümer ist der mit 50 Mitarbeitern deutlich kleinere Badmöbelhersteller Domovari aus Krefeld.

Interlübke fertigt Premiummöbel, hier ein Blick in den Showroom in Rheda-Wiedenbrück.

Domovari-Mitinhaber Dr. Frank Oehmke sagte am Mittwoch dieser Zeitung: „Interlübke soll als eigenständiges Unternehmen mit Herrn Sebastian Freund als Geschäftsführer weitergeführt werden.“ Unter seiner Führung seien die letzten 18 Monate schon sehr positiv verlaufen. Oehmke: „Stellenstreichungen sind nicht geplant. Das Wichtigste sind Investitionen in Maschinen an entscheidenden Stellen. Da brauchen wir leider aufgrund der aktuellen Liefersituation noch Geduld.“