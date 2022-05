Islamisches Begräbnisfeld in Rheda-Wiedenbrück angeregt

Vom gestiegenen Interesse vieler Muslime an einem Grab in Deutschland zeuge die Zahl entsprechender Flächen auf den Friedhöfen. Mittlerweile sollen es einige hundert sein – darunter jene auf dem Johannesfriedhof in Gütersloh (Foto) und in Rietberg.

Rheda-Wiedenbrück (kvs)- Wenn Muslime einen Angehörigen zu Grabe tragen, dann vielfach im Ursprungsland der Familie: Das Bestattungswesen ist in den kommunalen Regelwerken häufig so aufgestellt, dass es sich – zumindest bei kompromissloser Auslegung – nicht mit den Gebräuchen im Islam verträgt. Längst aber ist für ganze Generationen die Bundesrepublik zur Heimat geworden, ziehen vor allem junge Muslime in Erwägung, sich am Ende unter Berücksichtigung der ihnen vertrauten Rituale hier zur ewigen Ruhe betten zu lassen.

Steigende Zahl an muslimischen Begräbnissen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Allein aufgrund der demografischen Entwicklung nehmen islamische Trauerfeiern in Deutschland zu. Aber auch wegen der Aufnahme von Flüchtlingen dürfte sich der Bedarf an entsprechenden Bestattungsplätzen künftig erhöhen. Dem möchte man in Reda-Wiedenbrück nun auf Initiative der Internationalen Liste im Integrationsrat Rechnung tragen. Die finale Zustimmung des Stadtrats gilt als reine Formsache. Bis vor einigen Jahren seien noch mehr als 90 Prozent der hierzulande verstorbenen Muslime – meist Einwanderer der ersten Generation – nach dem Tod in ihre frühere Heimat überführt und dort bestattet worden, sagt Aeternitas, eine Verbraucherinitiative für Bestattungskultur. Inzwischen sei dieser Anteil deutlich gesunken.

Vom gestiegenen Interesse vieler Muslime an einem Grab in Deutschland zeuge die Zahl entsprechender Flächen auf den Friedhöfen. Mittlerweile sollen es einige hundert sein – darunter jene in Gütersloh und in Rietberg. Eine muslimische Bestattung läuft nach einem festen Ritus ab. So beginne dem Glauben nach die Bestattung schon vor dem Tod, erläuterte unlängst Nesrin Pür, Mitglied im Integrationsrat, die als Beratungsgrundlage eine Erläuterung verfasst hatte. Gemeinsam mit dem Sterbenden wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Nach dem Ableben wird der Körper gewaschen und in weiße Leinentücher gehüllt. Die Beisetzung erfolgt in der Regel binnen 48 Stunden: Üblicherweise wird zunächst in der Moschee das Totengebet gesprochen, anschließend tragen Männer den Leichnam auf einer Bahre zum Grab.

Totenruhe währt ewig

Dort rezitiert der Imam einige Koranverse und hält eine Rede, während der Verstorbene auf der rechten Seite liegend und zur sogenannten Kaaba, dem Haus Gottes, blickend in das Grab gelegt wird. Bevor die Trauernden es mit Erde verschließen, werden Holzbretter über dem Toten angeordnet, und zwar so, dass sie ein Dach bilden. Der viel entscheidendere Unterschied zu hiesigen Gebräuchen aber ist die Dauer der Totenruhe: Sie währt im Islam ewig, eine neuerliche Nutzung der Grabstätte oder das Ausheben derselben ist nicht vorgesehen.

Hintergrund:Auf dem städtischen Friedhof in Wiedenbrück bestehe die grundsätzliche Möglichkeit zur islamischen Bestattung auf dem bisher noch nicht genutzten Grabfeld 25, teilte die Verwaltung anlässlich der jüngsten Sitzung des Integrationsrats mit. Dort ließen sich mit derzeitiger Aufteilung und bei einer Grabtiefe von etwa eineinhalb Metern bis zu 286 einzelne Ruhestätten schaffen. Sollten die Kapazitäten irgendwann erschöpft sein, wird sich mit Blick auf den Wunsch nach dem ewigen Verbleib die Frage stellen, ob weitere Flächen erschlossen werden können. Grundsätzlich sollte darüber nachgedacht werden, ob die islamische Gemeinde langfristig einen Friedhof in Eigenregie errichtet, um den Problemen bei der Liegezeit entgegenzutreten, empfiehlt die Verwaltung der Politik. Hinsichtlich der ewigen Ruhe gaben sich die gewählten Mitglieder des Integrationsrats zuletzt entspannt: „Wenn es die Bedingungen nicht zulassen, ist das zu akzeptieren“, äußerte beispielsweise Arif Sönmez und führte die großen Metropolen in der islamischen Welt als Beispiel dafür an, dass auch dort kein unbefristeter Verbleib des Toten in der Erde gewährleistet sei. „Dann hätten wir dort inzwischen mehr Friedhofsflächen als Wohnraum.“

Religionsunabhängige Satzung angeregt

Die Sachkundige Bürgerin Brigitta Heußen regte während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Migration und Sport an, eine religionsunabhängige Friedhofssatzung für Rheda-Wiedenbrück aufzustellen. Gleichzeitig warf sie die Frage auf, warum eine Bestattung in einem Leinentuch beispielsweise nicht jedermann – gleich welcher Konfession – gestattet ist. Der Erste Beigeordnete Dr. Georg Robra musste während der Erörterung des Themas eine Antwort schuldig bleiben. „Das kann ich auch nicht erklären“, räumte der Verwaltungsfachmann ein. Anja Kern (SPD) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in Nordrhein-Westfalen schon seit Längerem keine Sargpflicht mehr gebe.

Hahn: „Antrag längst überfällig“

Tatsächlich beharren nur noch Sachsen und Sachsen-Anhalt darauf – ohne Ausnahmen. Selbst in Nordrhein-Westfalen aber sehen nur wenige Friedhofsträger in ihren Satzungen sarglose Beisetzungen vor. In der Praxis betrifft dies insbesondere Muslime, die wegen ihres Glaubens eine Beerdigung im Leichentuch wünschen. Andreas Hahn (Bündnis 90/Die Grünen) sagte während der Sitzung „ausdrücklich danke für diesen längst überfälligen Antrag“.

Empfehlung an den Stadtrat

Dass sich aber dermaßen viele Gremien damit befassen müssen, ehe Entscheidungsreife gegeben sei, habe „leicht groteske Züge“. Hahn sprach von einer „auffälligen Umständlichkeit“. Das seien halt die Mühlen einer repräsentativen Demokratie, erläuterte Robra, dass der Aufwand gerechtfertigt sei. Kurzum: Der Ausschuss für Soziales, Migration und Sport empfiehlt dem Stadtrat einstimmig, über den Haupt- und Finanzausschuss dem Antrag der Internationalen Liste zu folgen und auf dem kommunalen Friedhof ein islamisches Begräbnisfeld einzurichten.