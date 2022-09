Jede Stimme für das Kloster in Wiedenbrück zählt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Kloster Wiedenbrück ist im Rennen um den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2022. Noch bis zum 19. Oktober kann unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für das Kloster abgestimmt werden, heißt es. Die gemeinnützige Genossenschaft „Kloster Wiedenbrück“ hat die Klosteranlage vor zwei Jahren von dem Franziskaner-Orden übernommen. Mehr als 950 Mitglieder unterstützen das Vorhaben, aus der einstigen Heimat der Franziskaner einen Ort der Kultur, Bildung und Begegnung zu machen.

Das Kloster steht allen Menschen offen. Schon rund 100 Personen sind dort engagiert: Sie ermöglichen ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm bieten Führungen an, erhalten die Anlage und sind aktiv in Garten, in Imkerei und Klosterladen. „Das Engagement so vieler Menschen zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt eine enge Verbindung zu ihrem Kloster haben und es zu einem lebendigen Begegnungsort in der Stadt entwickeln wollen“, sagt Sonja Rakete vom Vorstand der Genossenschaft. Auch die Unterstützung durch zahlreiche gemeinnützige Organisationen, Persönlichkeiten, Unternehmen und nicht zuletzt durch die Stadt Rheda-Wiedenbrück zeige, dass diese Bereicherung der Stadtgesellschaft gemeinsam erreicht werden kann. Rakete: „Wir freuen uns sehr, dass unser Kloster auch auf Bundesebene wahrgenommen wird. Und natürlich wäre es super, wenn jetzt viele Menschen für das Kloster abstimmen und wir eine echte Chance auf das Preisgeld hätten: Mit einem Klick kann man das Kloster ganz einfach unterstützen“.

10 000 Euro bringt der Publikumspreis

Der Publikumspreis ist mit 10 000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement. Im Fall eines Gewinns würde das Kloster Wiedenbrück das Preisgeld dafür verwenden, das Gebäude noch attraktiver für alle Gäste zu machen. In diesem Jahr haben 463 Nominierte die Chance, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet zu werden und den Publikumspreis zu erhalten. Bekannt gegeben werden die Gewinner aller Preise am 1. Dezember in Berlin. Der Deutsche Engagementpreis ist eine Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement. Träger ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Experten des gemeinnützigen Sektors. Förderpartner sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.