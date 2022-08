Jugendlicher schlägt 13-Jährigen in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Bereich des Skateparks in der Flora Westfalica gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde dabei ein 13-Jähriger von einem bislang unbekannten Jugendlichen leicht verletzt.

Zusammenstoß im Skatepark geht Auseinandersetzung voraus

Den Erkenntnissen zufolge prallten die beiden im Skatepark zusammen und stürzten. In der Folge beleidigte der Jugendliche laut Polizei den 13-Jährigen. Kurz darauf stieß der Jugendliche den Jungen von seinem Roller. Als der 13-Jährige bereits auf dem Boden lag, soll der gesuchte Jugendliche noch mehrfach auf ihn eingeschlagen haben, bevor er von ihm abließ.

Bei dem Gesuchten soll es sich um einen 16- bis 17-Jährigen handeln. Dieser ist etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat schwarzes, lockiges, mittellanges Haar. Der Jugendliche trug unter anderem eine Kette mit einem Jesuskreuz und fuhr ein Skateboard.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie fragt: „Wer kann Angaben zu dem Vorfall im Bereich des Skateparks machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben?“ Die Polizei ist unter 05241/8690 erreichbar.