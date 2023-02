Jugendschöffen bei Stadt Rheda-Wiedenbrück gesucht

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bis Anfang März können sich noch Interessenten für das Amt eines Jugendschöffen bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück bewerben. Gesucht werden Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode 2024 bis 2028 in der Jugendstrafgerichtsbarkeit. Interessierte Personen, die am Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Gütersloh als auch bei der Jugendstrafkammer am Landgericht Bielefeld als ehrenamtliche Richter tätig werden möchten, können sich bis zum 1. März bei der Stadtverwaltung bewerben. „Schöffen in Jugendstrafsachen sollen über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen. Diese Erfahrung kann vielfältiger Natur sein und kann ebenso aus der beruflichen Tätigkeit wie aus ehrenamtlichem Engagement resultieren“, informiert die Stadt. Die Mitarbeit in Jugendverbänden, Jugendfreizeiteinrichtungen, im schulischen wie auch im sportlichen Bereich – zum Beispiel als Übungsleiter im Sportverein – könne für das Amt von Vorteil sein.

„Das Schöffenamt verlangt Unparteilichkeit, Gerechtigkeitssinn, Selbstständigkeit, geistige Beweglichkeit und Reife des Urteils wie auch – wegen des teils anstrengenden Sitzungsdiensts – körperliche Eignung. Zudem sollen Schöffen über soziale Kompetenz, Menschenkenntnis und Lebenserfahrung verfügen und das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können“, heißt es weiter. Die Bewerber müssen am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. Wer in Rheda-Wiedenbrück wohnt und sich angesprochen fühlt, kann sich bis zum 1. März bei der Stadtverwaltung, Abteilung Recht und Gemeindeverfassung, Rathausplatz 13, Rheda-Wiedenbrück, bewerben. Das Bewerbungsformular ist in den beiden Rathäusern oder online unter www.rheda-wiedenbrueck.de/schoeffen erhältlich.