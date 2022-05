Junge Frau in Rheda hinterrücks von Mann attackiert

Beim Einsteigen in ihren Wagen ist am Samstagmorgen eine junge Frau in Rheda hinterrücks von einem Mann attackiert worden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Samstagmorgen ist die Polizei um 7.25 Uhr über eine verletzte 28-Jährige an der Raiffeisenallee informiert worden. Eigenen Angaben zufolge war sie beim Einsteigen in ihren dunklen Mercedes von einem ihr unbekannten Mann attackiert worden. Er habe sie von hinten geschlagen und an ihrer Kleidung gerissen, bevor er flüchtete, heißt es im Bericht der Beamten. Zum Tatzeitpunkt soll der Angreifer weiße Sneaker getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Geschehen machen kann, wendet sich an die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690.