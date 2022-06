Junge Rheda-Wiedenbrücker für Politik begeistern 

Rheda-Wiedenbrück (kaw) - Wie kann man junge Menschen für Kommunalpolitik interessieren? Ein Vorschlag dazu kam vor der Pandemie von der Jungen Union. Ein Schülerprojekt zur Kommunalpolitik wurde angeregt und fand Zustimmung bei der CDU, die einen entsprechenden Antrag formulierte. Die Idee ist soweit gediehen, dass die Verwaltung ein Konzeptpapier erarbeitet hat, das im Haupt- und Finanzausschuss zur Debatte stand und Kritik erntete. Detlef Nacke (Move) stieß sich unter anderem daran, dass nur Schüler, nicht aber Auszubildene angesprochen werden sollen. Insbesondere vermisste er die für Teilhabe wesentlichen Faktoren des Erlebens und Mitmachens.

Mitmachen statt zuhören

Stattdessen müssten die Jugendlichen zuhören. Die Aktion, die sich an dem Schülerprojekt „Beweg was!“ aus Oelde orientiert, sieht laut Verwaltungsvorlage im Wesentlichen vor, dass die Teilnehmer einem Ratsmitglied beziehungsweise einer Fraktion über die Schulter schauen. Über den Zeitraum von sechs Wochen, so die Anregung, sollen die von Fraktionsmitgliedern betreuten Teilnehmer nach einer Einführungsveranstaltung und Rathausbesichtigung an Rats- und Ausschusssitzungen teilnehmen und lernen, wie Entscheidungen zustandekommen. Das Konzept werde er nicht mitgehen, sagte Nacke. Er wisse, wie schwierig es sei, ein Konzept zu finden, das Jugendliche zum Mitmachen begeistere, räumte er ein. Daran versucht sich auch innerhalb des Jugendhilfeausschusses der Arbeitskreis Partizipation. Nacke schlug deshalb vor: „Der Arbeitskreis Partizipation hat mehrheitlich beschlossen, nach den Sommerferien einen Antrag zur Partizipation in der Stadt ganzheitlich einzureichen. Wir könnten diesen Vorschlag aufnehmen und zusammen diskutieren.“

Er verspricht sich davon eine sinnvolle Ergänzung. Wie er begrüßte auch Andreas Hahn (Bündnisgrüne) grundsätzlich die Intention, jungen Menschen Einblicke in kommunalpolitische Prozesse zu geben. Aber er hielt ebenfalls das zur Diskussion stehende Format für nicht geeignet, sprach gar von „abschreckend“. Die Schüler würden in die passive Rolle von Beobachtern manövriert, die sehen, wie mühsam die Mühlen der repräsentativen Demokratie mahlen. Begeisterung könne da schwerlich aufkommen. Die Skepsis der Vorredner teilte Dirk Kursim (SPD), zugleich Jugendausschussvorsitzender. Er befürwortete Nackes Vorschlag, beide Ideen zusammenzuführen. „Warum nicht mal Sachen probieren?“, fragte Stefan Schlepphorst (CDU). Er dankte für konstruktive Kritik, wie den Hinweis auf die Auszubildenden, warnte aber davor, das Projekt kaputt zu reden. In Oelde sei es wiederholt angeboten worden, verwies er auf den dortigen Erfolg. Sonja von Zons (Fraktion Offene Liste), betonte, dass es wichtig sei, Jugendliche zu fragen, was sie brauchen, anstatt ihnen etwas aufzustülpen.

Verweis an Arbeitskreis

„Lassen Sie es uns richtig machen“, erinnerte Patrick Büker daran, dass die FDP schon früher ein Jugendparlament gefordert habe und noch immer dahinter stehe. In einem solchen Gremium könnten Jugendliche an realen Themen arbeiten. Sie hätten ein eigenes Budget und könnten etwas verändern. Angesichts der jüngsten niedrigen Wahlbeteiligung müsse man ernsthaft überlegen, wie Begeisterung geweckt werden könne. Lisa Elbracht (CDU), die sich davon überzeugt zeigte, dass der CDU-Antrag mit Leben gefüllt werden kann, ließ sich angesichts der Kritik auf Nackes Vorschlag ein. Der neue Antrag, das Projekt und weitere Anregungen wie das Jugendparlament an den Arbeitskreis Partizipation zu verweisen, wurde einstimmig angenommen.