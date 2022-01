Junger Mann attackiert in Rheda eine 34-Jährige

Ein junger Mann hat in der Neujahrsnacht eine Frau attackiert, wohl aber nicht mit einer so vehementen Gegenwehr gerechnet.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Neujahrsnacht hat der Polizei zufolge ein junger Mann eine Passantin auf der Nordstraße in Rheda attackiert. Um 2.40 Uhr habe sich der 38-Jährigen in Höhe der Einmündung der Sudetenstraße der Gesuchte von genähert, nach ihr gegriffen und ihr den Mund zugehalten.

Heftige Gegenwehr

Allerdings setzte sich die Betroffene derart vehement zur Wehr, dass der Angreifer in Richtung Wiener Straße flüchtete. Die Frau blieb unverletzt. „Die genauen Hintergründe werden derzeitig geprüft und sind Bestandteil der Ermittlungen“, heißt es dazu von der Pressestelle der Polizei.

Zeugen gesucht

Der Mann soll 17 bis 20 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Bekleidet war er laut Zeugin mit einer grauen, gesteppten Daunenjacke. Er habe zudem akzentfreies Deutsch gesprochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen oder Hinweise zu dem jungen Mann geben kann, sollte sich an die Dienststelle Gütersloh, Telefon 05241/8690, wenden.