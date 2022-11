Junghündin Elli aus Lintel sucht ein Zuhause

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Elli ist ein aufgeweckter, fröhlicher Vierbeiner, der auf der Suche nach einem Zuhause ist. Die Mischlingshündin ist ungefähr vier Monate alt und muss das Hunde-Einmaleins noch lernen. Elli liebt es, mit Artgenossen zu spielen und sich in der Sonne auszuruhen. Sie genießt Streicheleinheiten und ist alterstypisch schnell dabei, wenn sich eine Gelegenheit zum Toben auftut. Da sie ein unkompliziertes und aufgeschlossenes Wesen hat, ist Elli wahrscheinlich auch für Hunde-Anfänger geeignet. Dann könne allerdings ein Besuch in einer Hundeschule Sinn ergeben, rät das

Team von „Four Seasons“

, wo der Vierbeiner untergebracht ist.

Elli könnte demnach zu anderen Hunden, aber auch allein vermittelt werden. Ob und wie stark Jagdtrieb vorhanden ist, kann noch nicht gesagt werden, weshalb auch unklar ist, wie ein Zusammenleben mit Kleintieren oder Katzen funktionieren würde. Elli freut sich, in einer aktiven Familie, auch mit standfesten Kindern, ankommen und das Leben genießen zu dürfen. Die hübsche Hündin kann zu den Öffnungszeiten kennengelernt werden. Weitere Infos hält „Four Seasons“ am Heideweg 42 in Lintel, 05242/377604, bereit.