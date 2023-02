Kabeldiebe lassen Transporter in Rheda zurück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Kriminelle sollen am Montagmorgen gegen 9 Uhr versucht haben, aus einer Lagerhalle an der Kolpingstraße in Rheda Kupferkabel zu stehlen. Laut Polizei sind Zeugen auf vier Männer aufmerksam geworden, die von dort wegrannten. Zwei von ihnen waren demnach dunkel gekleidet – einer davon mit Arbeitsjacke, die anderen in helleren Sachen unterwegs und mit Zangen in den Händen.

Zeugen gesucht

Die Kupferkabel fanden die Beamten in einem in der Nähe abgestellten Fiat Ducato wieder. Der Transporter wurde sichergestellt: auch, weil Kennzeichen und Fahrzeug nicht zusammenpassten. Die Ermittlungen zu der Herkunft des Vehikels dauern an. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.