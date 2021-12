Kater Pinus aus Lintel würde sich über Freigang freuen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Pinus ist sehr lieb, verschmust, und kommt gut mit Artgenossen zurecht. In seinem neuen Zuhause würde sich der junge Kater über Freigang genauso freuen wie über einen gemütlichen Platz auf der Couch – dort in bester Gesellschaft „seiner“ Menschen. Auch Hunde oder andere tierische Mitbewohner sollten für den neugierigen Kerl kein Problem sein, was aber natürlich individuell ausprobiert werden muss. Pinus ist kastriert und gechipt und somit startklar für sein großes Abenteuer. Wer ihn kennenlernen möchte, kann ihn gern unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel besuchen. Das Team beantwortet Fragen ebenfalls unter 05242/376604.