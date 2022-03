Katze Banane aus Lintel braucht etwas Geduld

Banane ist eine schüchterne Katze, ungefähr ein Jahr alt und auf der Suche nach einem Zuhause, in dem sie so viel Freigang wie nur möglich bekommen kann.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Banane ist eine schüchterne Katze, ungefähr ein Jahr alt und auf der Suche nach einem Zuhause, in dem sie so viel Freigang wie nur möglich bekommen kann. Aktuell lebt sie auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“. Trotz ihrer Zurückhaltung sei sie Menschen gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen, heißt es. Es brauche nur etwas Geduld, bis die Samtpfote Vertrauen fasse. Vermutlich verträgt sie sich mit Artgenossen im selben Haushalt, sofern diese souverän und nicht aufdringlich sind. Hunde, die sie in Ruhe lassen, sollten ebenso unproblematisch sein. Wer das Tier kennenlernen möchte, wendet sich an den Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604.