Katze im Plastiksack ausgesetzt?

Rheda

Wiedenbrück (gl) - Eine verwahrlost wirkende Babykatze ist am Dienstag an der Freigerichtstraße in Wiedenbrück gefunden worden. Ganz in der Nähe lag ein Plastiksack. Zeugen vermuteten, dass sich das Kitten zuvor darin befunden hatte, und verständigten die Polizei.